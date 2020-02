A Reggio Emilia in mostra le bici che furono di Coppi e Bartali della collezione Cimurri

Una storia tutta italiana di sport, passione e sentimento. Giannetto Cimurri, lo storico massaggiatore di Reggio Emilia, della nazionale italiana di ciclismo, ora ha una mostra tutta per lui. Fino al 30 aprile l’uomo di sport sarà celebrato attraverso i suoi ricordi e cimeli e una selezione della collezione di bici storiche e dei grandi campioni, da Bartali a Coppi, da Moser a Bugno, di cui ha curato muscoli ed anima; la mostra è stata inaugurata il 17 gennaio. Trenta biciclette: per ciascuna c’è una storia da raccontare, un’impresa da tramandare, un uomo da ricordare. E c’è una collezione che è, allo stesso tempo, squadra e famiglia, matrimonio e patrimonio, storia e geografia, letteratura e antologia, passione allo stato puro e anche passione allo stato fuso+. “Giannetto Cimurri: il masseur e le bici dei suoi campioni”, è il titolo della mostra allestita in suo onore e alla sua memoria, in esposizione al Credem di Reggio Emilia. Un omaggio e un tributo, una festa e un viaggio. Giannetto Cimurri (1905- 2002) era soprannominato “mano santa”: guariva con le mani, ma anche con le parole, con la pazienza, con la saggezza. Ha vissuto 74 campionati del mondo fra strada, pista e cross, 40 Giri d’Italia e 11 Tour de France, e ha partecipato a otto Olimpiadi. Credem ha scelto di sostenere e ospitare questa iniziativa con un duplice obiettivo: da un lato valorizzare l’importante patrimonio storico e culturale rappresentato dalle biciclette in esposizione, dall’altro dare l’opportunità al pubblico di ammirare una collezione rara e preziosa di pezzi unici, ma soprattutto di conoscere e ricordare la

storia di un personaggio come Giannetto Cimurri che tanto ha dato allo sport italiano. Il Direttore Generale di Credem Nazzareno Gregori ha dichiarato: “Questa mostra si inserisce perfettamente nel solco delle iniziative che organizziamo con grande soddisfazione da anni per valorizzare la storia e la cultura dell’Italia e dei territori. Lo sport incarna molti dei valori in cui crediamo e su cui abbiamo da sempre costruito il nostro successo, come mettere le persone al centro, condividere gli obiettivi, ricercare l’eccellenza e affrontare e superare le difficoltà”. Per la famiglia Cimurri “Giannetto, sempre orgoglioso di portare la propria reggianità oltreconfine, sarebbe incredibilmente fiero di vedersi onorato negli storici luoghi messi a disposizione dal Credem. Ingresso gratuito, il coordinamento scientifico della mostra è del giornalista Marco Pastonesi. Lunedì 3 Febbraio 2020, 17:24

