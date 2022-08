Basso "brucia" Bitossi sul traguardo: il Mondiale di ciclismo più assurdo e maledetto compie 50 anni

di Marco Lobasso

Non si esagera se si mette il Mondiale di ciclismo di Gap, in Francia, il 6 agosto 1972 (domani cinquant’anni) tra i dieci eventi più importanti di sport che hanno colpito nel profondo l’immaginario popolare, nell’ultimo mezzo secolo di storia. Certo, vengono prima i Mondiali e gli Europei di calcio vinti dagli azzurri, certo Italia-Germania 4-3 o Italia-Brasile 3-2. Naturalmente, l’oro di Pietro Mennea a Mosca 1980 o di Federica Pellegrini a Pechino 2008. Ma iconiche, bellissime e struggenti allo stesso tempo sono le immagini di quel Mondiale in bici. Gioia e dolore insieme, racchiusi in pochi secondi, lacrime di rabbia e pazza gioia, un italiano che perde, Franco Bitossi, un altro che vince, Marino Basso. E il “cannibale” Eddy Merckx battuto e al quarto posto. Per i suoi primi cinquant’anni di vita quel Mondiale lo celebreranno in tanti, oggi e domani sui media. Le immagini di quella folle vittoria di Basso e dell’amara sconfitta di Bitossi sono entrati dentro il carattere di ognuno di noi.

Sei con Bitossi, e sei disperato per la sua assurda resa? O sei dalla parte di Basso, il marpione che beffa il suo compagno di squadra? Allora come oggi, quelle immagini così iconiche del Mondiale francese ci leggono dentro e ci conducano sull’orlo di una scelta. Da che parte stare, nello sport e nella vita: con gli eroi sfortunati come Bitossi o con i marpioni vincenti come Basso?

Cinquant’anni fa l’Italia del ciclismo dominò quel Mondiale. Franco Bitossi, il “cuore matto” tachicardico degli azzurri, scattò a pochi chilometri dall’arrivo. Arrivò stanco a cento metri dal traguardo, si voltò troppe volte, indeciso; si fece rimontare all’ultimo metro dal suo compagno Basso che disse piangendo: “Dovevo farlo, dovevo vincere io, se avessi rinunciato avrebbe vinto Merckx”. In quella telecronaca Rai dell’indimenticabile Adriano De Zan c’era tutto: disperazione, paura, passione, incredulità. Urlava De Zan: “Forza Franco, non ti voltare. Forza Franco”. Quell’arrivo thrilling, con il fiato sospeso tra angoscia e felicità, è da cinquant’anni per tanti di noi una lezione di vita: per vincere non bisogna voltarsi, non bisogna avere paura e tirare diritto fino alla fine. “Io non lo feci – ripete l’ormai ottantenne toscanaccio Franco Bitossi, campione e grande rivale di Felice Gimondi – e ancora oggi, dopo tutti questi anni, non l’ho superata quella beffa. Ancora me la sogno”. Forza Franco, non ti voltare: entrare nella storia e tra i miti dello sport per un secondo posto è impresa che solo i fuoriclasse possono compiere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 07:00

