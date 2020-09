Mondiali a Imola, il ct Cassani: "Vittoria organizzativa, ora pensiamo a vincere anche in gara"

«È stato un successo non solo della Federazione, dell'Emilia-Romagna e di tutto il Paese. C'erano tante città italiane che avevano avanzato la candidatura. Abbiamo dato le maggiori garanzie». Così, a Leggo, il coordinatore delle nazionali azzurre Davide Cassani ha commentato l'assegnazione a Imola dei Mondiali di ciclismo, dopo la rinuncia della svizzera Aigle-Martigny a causa di problemi legati ai protocolli anti-Covid. Correranno solo gli élite. Il 24 e il 25 settembre ci saranno le cronometro per donne e uomini, sabato 26 la prova in linea femminile. Infine domenica 27 quella maschile su percorso assai duro: 259,2 chilometri, 9 giri del circuito dei Tre Monti con le arcigne salite di Mazzolano e Gallisterna. Partenza e arrivo all'Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, decisivo per strutture e spazi (anche in relazione alle precauzioni di ordine sanitario) di fronte all'Unione Ciclistica Internazionale. Battute le altre opzioni tricolori Peccioli-Pontedera e Alba Adriatica (si era interessata anche Varese), ma soprattutto i francesi de La Planche del Belles Filles.



Mondiale a Imola, come nel 1968. Mondiale in casa per Cassani, nato nella vicina Faenza: «Mio padre mi portò a vedere quella gara. Avevo 7 anni: mi innamorai del ciclismo e decisi che sarei diventato un corridore». Non indossiamo la maglia iridata dal 2008 (Alessandro Ballan a Varese). Il ct azzurro, sul chiudere il cerchio di una vita con un trionfo nella sua terra, non si è sbilanciato, limitandosi a un «sarebbe bellissimo».



«Spero che Vincenzo Nibali arrivi a braccia alzate come feci io nel 1968», ha invece detto chiaramente Vittorio Adorni, campione del Mondo a Imola 52 anni fa. «Il pubblico? Non potrà esserci il bagno di folla, ma credo che qualcosa verrà fatto per garantire la presenza in sicurezza della gente». Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 07:00

