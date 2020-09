Il Giro d'Italia Rosa al via l'11 settembre con tanta Campania nel percorso

Giorni di presentazioni nelle varie sedi di tappa per il Giro d’Italia Rosa che si presenta il calendario nonostante l’annata difficile post Covid e le difficoltà generali nel ciclismo internazionale. Tanta Campania nell’edizione 2020, durante l’edizione rosa che prenderà il via l’11 settembre prossimo.



A Torre del Greco Giuseppe Rivolta, Patron della corsa Rosa più importante del panorama femminile, accompagnato dal Diablo Claudio Chiappucci, ex professionista di assoluto valore, e dallo staff della 4 Erre, macchina organizzativa del Giro rosa, ha incontrato i rappresentati dei media presso la Sala consiliare del comune corallino, per la presentazione della sesta tappa del Giro Rosa. La frazione in programma mercoledì 16 settembre porterà le atlete da Torre del Greco a Nola, dopo 97,5 chilometri, adatti alle attaccanti di giornata. Il giorno dopo, invece, lo staff organizzativo del Giro Rosa si è spostato presso l’hotel Holiday Inn – Vulcano Buono a Nola, per la presentazione ufficiale della sesta e della settima tappa del Giro Rosa, ovvero la Torre del Greco - Nola-Vulcano Buono e la Nola Vulcano Buono - Maddaloni, quest’ultima in programma giovedì 17 settembre, per un totale di 112,5 chilometri. Insieme al patron Rivolta e al Diablo Chiappucci, presente l’amministratore delegato Gianmarco Nicelli, Vulcano Buono, Giovanni Console, vice questore della polizia di Napoli e Claudio Ricci, ad Interporto Campano e Cis.



Ora è davvero tutto pronto. Il gruppo prenderà le mosse da Grosseto, in Toscana, venerdì 11 settembre, per arrivare, dopo nove tappe e rilevanti difficoltà altimetriche, a Motta Montercorvino, in Puglia, sabato 19 settembre. Ufficializzato l’elenco delle 24 formazioni partecipanti, provenienti da ben quattordici diverse nazioni, che si contenderanno la maglia rosa sponsorizzata da Crediper. Otto formazioni appartenenti all’U.C.I. Women’s World Tour e una accurata selezione delle migliori sedici squadre facenti parte dell’U.C.I. Women’s Continental. Un grande gruppo di partenza, nonostante l’anno buio. Ora aspettiamo le cicliste italiane protagoniste (www.girorosaiccrea.it). Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 14:48

