Fiandre, trionfo azzurro. Bettiol vince e scoppia in lacrime: «Ancora non ci credo»

Impresa dell'italiano Alberto Bettiol che ha vinto l'edizione numero 103 del Giro delle Fiandre. Per l'azzurro è il primo successo in carriera. L'ultima vittoria azzurra al Fiandre è stata quella di Ballan 12 anni fa.



«Non ci credo ancora, sono stati i 14 chilometri più lunghi della mia vita»: così, a caldo, Alberto Bettiol commenta la sua vittoria al Giro delle Fiandre, la prima in carriera da quando è professionista. All'arrivo Bettiol è scoppiato in lacrime per l'emozione.

