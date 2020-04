il campione europeo Viviani: "Allenarsi in casa può far impazzire"

Se tutto va bene il ciclismo riprenderà le sue corse a luglio. I professionisti sono tutti a casa, sui famosi e faticosissimi rulli ad allenarsi. Ed è dura. Lo sa bene il campione d’Europa Elia Viviani, ora a Udine con la sua compagna, la ciclista Elena Cecchini, tra gli sprinter più forti del mondo.

Come si può resistere 3 mesi ad allenarsi su rulli o cyclette, in solitudine e a casa?

«Non lo so se si può resistere. E’ già dura dopo nemmeno un mese, c’è da impazzire. Sei solo, in uno spazio piccolo, tutto il contrario delle gare e degli gli allenamenti all’aria aperta. Sudore e fatica sui rulli e a casa sono un’altra cosa».

Il ciclismo mondiale ha perso in un solo colpo la Milano-Sanremo, poi la stagione primaverile delle classiche in Belgio, infine il rinvio del giro d’Italia. Una cosa mai vista.

«Ma dobbiamo resistere e farci trovare pronti quando riapriremo. Il ciclismo deve ripartire, ne ha bisogno il Paese».

Ma come si fa a ripartire? Mica si può correre sempre a porte chiuse?

«Infatti mi auguro di no, perché il ciclismo a porte chiuse è un errore clamoroso. E non lo dico solo per i tifosi: loro con un po’ di sacrificio possono vedere a casa le corse. Lo dico perché se vorranno correre a porte chiuse vuol dire che la pandemia non è stata sconfitta del tutto. Allora meglio restare a casa».

Il mondo dello sport ha rinviato tutto, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi, a Wimbledon. Il Tour de France invece no, perché?

«Capisco che questa cosa non risulta certo simpatica, ma anche se non è popolare un po’ ha senso. Il Tour inizia il 27 giugno. Siamo proprio al limite dei possibili rinvii. Stanno aspettando, non sarà una decisione facile».

Viviani con la maglia di campione d’Europa, magari resiste fino al 2021...

«Intanto la porto ancora per qualche mese, anche se non si sta gareggiando; poi, se tutto va bene, il titolo europeo sarà in palio a settembre a Trento, quindi c’è ancora tempo. Io comunque sarò sempre pronto a difenderla».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA