Chiappucci, eroe del Tour 90: "Ha vinto il business del ciclismo, ma 100 giorni di gare sono troppo pochi"

Stop alla stagione ciclistica. A dirlo è un grande ex campione come Claudio Chiappucci, che il giorno dopo il varo del nuovo calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale esprime il suo no ad una stagione compressa in 100 giorni con ben 25 gare, tutte importanti.

“Il business la fa da padrona – ha confessato - Lo sport ora non lo considererei, ci sono troppe variabili che hanno influito. C'è chi si è allenato di più, chi di meno, chi si è ammalato e chi no. Mettere insieme tutte le cose in poco tempo non è facile. Si continua a fare ipotesi, a programmare. Ancora non è finito nulla, il virus va avanti. Dico che 100 giorni sono troppo pochi per fare queste gare. Ci sono troppe concomitanze, c'è chi dovrà scegliere tra corse classiche e corse a tappe".

El Diablo quindi non avrebbe accettato una situazione del genere: “Si è creata una confusione incredibile, non riuscirei a prepararmi in maniera saggia, come si deve fare normalmente. Anche a livello psicologico, sarebbe molto difficile. Si parla di ripartire ad agosto, a due mesi dalla fine classica della stagione. Sono rimaste in piedi solo le grandi gare, concentrate in pochi mesi. Fare tutto in così poco tempo è difficile”.

Alcune gare, come il Giro d’Italia, si disputeranno in concomitanza con altri appuntamenti importanti (vedi Vuelta e classiche del Nord). A subire di meno sarà il Tour, che slitta ad agosto. Ma Chiappucci non teme per lo spettacolo della corsa che proprio 30 anni esatti fa lo vide protagonista anche in giallo: “Si disputerà ad agosto? Con il caldo sono sempre andato bene - scherza - . La variazione di tempo è minore rispetto alle altre gare, piuttosto la Corsa Rosa viene spostata di 4 mesi e sarà peggio".

E allora cosa fare? “Ci sono tante classiche e corse a tappe importanti, si dovrà fare una scelta. Un corridore forte non può fare certe scelte. Io non sarei capace di accettare una stagione così compressa. Sarebbe una forzatura troppo forte. Annullerei la stagione, ma anche negli altri sport, come nel calcio. Non puoi fare un campionato in un mese e mezzo. E' una stagione falsata questa”.

E poi chiede ai ciclisti di farsi sentire di più: “Sono troppe gare in poco tempo. Nel calcio l'Assocalciatori conta molto, nel ciclismo non si ha lo stesso potere di incidere sullo svolgimento di una corsa". Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 21:11

