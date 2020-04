Al Fiandre virtuale vince l'olimpionico Van Avermaet

Va all'olimpionico di Rio 2016, Greg Van Avermaet, il primo giro delle Fiandre corso in modo virtuale, a causa dello stop di quello reale, a causa del Coronavirus, che si sarebbe dovuto correre oggi, 5 aprile. Dopo F1 e MotoGP, anche il mondo del ciclismo non ha voluto arrendersi al Covid-19 e ha trovato la maniera comunque per dare spettacolo, seppur ognuno dalla propria abitazione. Ben tredici i corridori che si sono sfidati pedalando su dei rulli, percorrendo dal salotto o dal garage di casa la distanza di 32 chilometri che avrebbe dovuto caratterizzare il finale di questa edizione, ribattezzata “DeRonde2020, the lockdown edition”. Tanti belgi, ma anche un azzurro come Alberto Bettiol, che l’anno scorso trionfo sulle strade di questa che è una delle classiche del Nord. Per lui però stavolta ben poca fortuna tra il Vecchio Quaremont e il Paterberg: solo 12°, superato nel finale in un arrivo in volata da Stybar e Lampaert.

Per Van Avermaet invece una vittoria in solitaria con 20” di vantaggio sull'altro belga Oliver Naesen, capace di battere al fotofinish l'irlandese Nicolas Roche. Per gli altri distacchi più pesanti, a partire da De Gedt a 50” e Stuyen a 1’33. Una corsa resa possibile grazie alla Flanders Classics, che ha collaborato con l'emittente televisiva Sporza e le società tecnologiche Bkool e Kiswe per sviluppare una piattaforma digitale per il percorso virtuale e un'app di streaming live che ha consentito ai tanti fan delle due ruote di seguire la gara, che non si era fermata mai, neanche durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che per questa pandemia ha dovuto arrendersi. E ora c’è attesa per capire chi altro vorrà mettersi in gioco, anche se solo in maniera virtuale: a marzo a fare da apripista erano state la Milano-Sanremo, che aveva visto anche Vincenzo Nibali al via. Al momento l’unico evento già sicuro è il Giro di Svizzera, che si svilupperà sull'arco di cinque giorni, dal 22 al 26 aprile. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA