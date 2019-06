Chris Froome saluta dalla terapia intensiva in Francia. Sei mesi di recupero per tornare in bici

Chris Froome, dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Saint Etienne in Francia, ha voluto mandare un saluto e un ringraziamento a tutti suoi sostenitori. Nonostante la sua situazione clinica sia complicata ma stabile, il keniano bianco è ottimista e ha voluto mandare personalmente un ringraziamento a tutte le persone che gli hanno dimostrato affetto, in questo momento così difficile della sua vita.

“Per prima cosa voglio mandare un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno inviato i loro migliori auguri dopo l'incidente.

Questo è ovviamente un momento difficile, ma ho preso molta forza dall’affetto e dal sostegno che mi è stato dato”. Le condizioni di Froome sono complicate, negli esami effettuati, oltre alla frattura del femore, del gomito e delle costole, si sono aggiunte la frattura dello sterno e di una vertebra cervicale. Il corridore della Ineos è consapevole della gravità del suo stato, ma pensa già al recupero. “Anche se questa è una battuta d'arresto molto importante, mi sto concentrando sul futuro guardando avanti. C'è una lunga strada da percorrere per il recupero, ma la ripresa inizia ora e sono concentrato su quello che dovrò fare perché voglio recuperare tutto”.

Froome rimarrà ancora alcuni giorni in terapia intensiva, per poi essere spostato in un reparto di normale degenza. Ancora non è stato stabilito quando potrà lasciare l’ospedale e rientrare in Inghilterra.

Per i medici Froome ha superato perfettamente l’intervento e sono certi di una sua ripresa completa. Per il recupero si parla di un periodo non inferiore ai sei mesi. Il britannico nel suo messaggio di ringraziamento ha voluto sottolineare il lavoro straordinario di tutto il personale medico, della squadra in particolare del dott. Richard Usher, della moglie Michelle e di tutta la sua famiglia Sabato 15 Giugno 2019, 17:23

