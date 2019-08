L’agosto d’oro delle donne dello sport di Roma Capitale: titolo europeo nei tuffi per Chiara Pellecani, titolo mondiale in apnea per Alessia Zecchini

Giovedì 8 Agosto 2019, 09:59

Due grandi imprese a distanza di poche ore una dall’altra che rendono l’estate dello sport romano rosa come non era mai stata prima: a Kiev, in Ucraina, arriva nei tuffi il titolo europeo assoluto della romana, 17 anni a settembre prossimo, nella piattaforma sincro, in coppia con Noemi Batki. Le due azzurre hanno portato un titolo storico all’Italia dei tuffi, mai conquistato in passato nemmeno da Tania Cagnotto, bronzo e mai oro nelle precedenti edizioni. Chiara e Noemi hanno chiuso la prova con 290.34 punti, precedendo le britanniche Poebe Banks ed Emily Martin con 284.40 e le favorite russe Ekaterina Beliaeva e Iuliia Timoshinina bronzo con 277.50. In aprile andranno all’assalto del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 proprio in Giappone nella World Cup.Nel mare caraibico di Honduras, invece, dall’altra parte del mondo, ecco che arriva il titolo mondiale della sub capitolina, che conquista l’oro nella prima delle tre gare programmate, l’apnea in assetto costante senza attrezzi. La ventiseienne tifosissima della Roma ha vinto con la misura di -73 metri. Domani proverà a vincere il secondo oro nella specialità più affascinante e più conosciuta, l’apnea in assetto costante con monopinna, dove proprio tre giorni fa, sempre ai Caraibi, ha ottenuto il nuovo record mondiale a -112. Alessia ha annunciato di voler conquistare l’incredibile misura di -113 metri, la stessa che ha annunciato la sua principale avversaria, la slovena Alenka Artinik (suo personale a -111 metri). Una sfida stellare, mai vista prima tra due atlete donne, dove l’Italia e la Zecchini puntano comunque al secondo oro dei Mondiali in Honduras.