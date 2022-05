Nessun aiuto per il ring di Cassius Clay: un crowdfunding per evitarne la vendita

Sembra esserci luce alla fine del tunnel. Pardon, del quadrato. Il ring di Roma 1960, quello su cui salirono un giovanissimo Cassius Clay, non ancora Muhammad Ali, e Nino Benvenuti, che con la vittoria nei pesi welter venne pure incoronato come il miglior pugile della rassegna a Cinque cerchi, potrebbe essere a un passo dall’essere salvo. Nessuna asta sul mercato americano, nessun collezionista pronto a strapparlo da quella che ormai è casa sua: la palestra Audace, a via Frangipane, nel rione Monti.

Dopo l’allarme lanciato dal nostro giornale nel marzo 2021 e grazie a un paziente lavoro del management “audaciano”, fatto di incontri, scontri, speranze, arrabbiature e preghiere, domenica è iniziata ufficialmente una raccolta fondi (servono 18.500 euro) sulla piattaforma sportsupporter.it. E il gong di quella che poteva essere la ripresa del definitivo ko, ora fa meno paura. Anzi, s’illumina di nuove e più corpose speranze. Quelle che miopia politica in primis e pandemia a seguire hanno corroso quasi completamente. Rischiando di far perdere al nostro Paese un altro pezzettino di storia. Decisivo è stato l’intervento di Roma Cares, la onlus del club giallorosso, che a differenza di Coni e istituzioni cittadine, dalle parole è passata ai fatti. A supporto del progetto e per dare un forte slancio al crowdfunfing, infatti, attraverso il coordinamento di Francesco Pastorella, direttore di Roma Department, ha fatto produrre 120 maglie col doppio logo Audace/ Asr a edizione limitata, ha messo a disposizione 4 magliette da gara e 6 coppie di guantoni autografati da alcuni giocatori della prima squadra. Un tesoretto che, entro i prossimi 60 giorni, darà ulteriore slancio a questo complicato match virtuale fatto di “click”.

«Siamo in grandissima sofferenza – racconta Gabriele Venturini, primo maestro dell’Audace e deus ex machina dell’iniziativa – perciò non possiamo far altro che sperare nell’aiuto di chi ha la passione per il pugilato, di chi crede in noi e nei valori che rappresentiamo da oltre 120 anni». Parole piene di dignità che, comunque, non nascondono una vena di preoccupazione. Comprensibile per chi deve fare i conti, anche e soprattutto, con la dura realtà quotidiana: «Ne va del ring – conclude Venturini – e della struttura che, comunque, anch’essa, ha bisogno di una sistemata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 06:30

