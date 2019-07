Roma capitale dell’atletica leggera italiana: tre titoli italiani al femminile in 2 giorni. Ancora record per Carolina Visca

Atletica romana in grande evidenza agli Assoluti tricolori di Bressanone. Tre titoli italiani tutti al femminile in due giorni. Ieri Carolina Visca si è confermata l’italiana più forte nel giavellotto, dopo il titolo europeo under 20 in Svezia, si è presa anche lo scudetto tricolore e ancora con record italiano giovanile. La romana delle Fiamme Gialle, atleta del 2000, chiude con una spallata di 58,47 e batte l’esperta pluricampionessa azzurri Bani. "Una vittoria che dedico a nonna Sandra, se n'è andata ieri sera", ha detto Carolina a fine gara. Sempre ieri è arrivato il titolo italiano di Sonia Malavisi. La romana si riprende lo scudetto tricolore nell’asta vincendo la sfida classica con Roberta Bruni (Carabinieri). La misura-chiave è il 4,36 saltato dalla romana al secondo tentativo, quota passata dall’oro dell’Universiade dopo aver oltrepassato 4,31: dieci centimetri più su, a 4,41, Bruni sbaglia ed è seconda, poi Malavisi prova anche senza fortuna 4,46. Un giorno prima un’altra romana, Eloisa Coiro del 2000, era stata la sorpresa assoluta dei Campionati. Eloisa quarta agli Europei U20, chiude forte nella finale degli 800 (2:05.83) e riacciuffa la capolista stagionale Eleonora Vandi (Avis Macerata) che aveva preso l’iniziativa ai duecento metri dal traguardo (2:05.97). E vince un titolo, inaspettato e vivo. L’atletica di Roma, trainata dal settore femminile, sta davvero facendo passi avanti importanti. Lunedì 29 Luglio 2019, 14:47

