Torna la storica Coppa dei Canottieri di calcio a cinque: 8 circoli al via, un mese di gare fino al 21 luglio

E' stata presentata la 57ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY che si svolgerà al Circolo Canottieri Lazio dal 21 giugno al 21 luglio 2021. In questa edizione del trofeo di calcetto più antico di Roma prenderanno parte 8 Circoli storici (per un totale di 36 squadre) che tra l'altro si contenderanno l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. Per la prima volta Bruno Giordano parteciperà alla Coppa Canottieri.

La presentazione si è aperta in ricordo di Michele Santi, socio della Tevere Remo recentemente scomparso. Al tavolo dei relatori erano presenti il Presidente del Circolo Canottieri Lazio Raffaele Condemi, Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e consigliere agli eventi, Luciano Crea vice presidente allo Sport, Giorgio Maucci consigliere allo sport, Massimiliano Bisogno consigliere alle relazioni esterne e Salvatore Bartoli Consigliere agli affari legali.

Raffaele Condemi, Presidente del CC lazio: «Siamo alla edizione numero 57 e rinnoviamo con grande orgoglio il nostro appuntamento con i circoli di Roma. Per il consiglio direttivo è grande soddisfazione poter partecipare ad un evento imperdibile per la nostra città. Quest'anno ci saranno anche altre discipline: nell'ultima edizione abbiamo aggiungo il padel mentre quest'anno entrerà il Teqball, in futuro vorremmo inserire anche altri sport come il tennis e dare magari così vita a una sorta di piccola Olimpiade del circolo. Dopo tanti mesi di difficoltà questo appuntamento arriva al momento giusto perché con l'Italia quasi tutta bianca possiamo finalmente rivederci, riabbracciarci e condividere nuovamente momenti di sport e di amicizia che sono gli elementi principali della Coppa Canottieri. Unico rammarico l'assenza dell'Aniene perché è un circolo prestigioso e questo è un dolore che speriamo di rimarginare già dalla prossima stagione».

Gabriella Bascelli consigliera agli eventi: «Siamo contenti che per il secondo anno nonostante la pandemia siamo riusciti ad organizzare la Coppa Canottieri che ovviamente si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le misure imposte dal Governo. Sono davvero felice di annunciare che ci sarà il primo torneo di teqball che vedrà partecipare tutti i circoli più importanti. Sono orgogliosa di annunciare che verrà inoltre inaugurato il nuovo campo di calcetto, ma anche quello di teqball e di padel, quindi tutte le attività verranno svolte in impianti nuovi e di ottimo livello».

Luciano Crea vice presidente allo Sport: «Abbiamo vissuto un periodo molto difficile e adesso torniamo con grande entusiasmo a giocare a calcetto. Eravamo fortemente preoccupati perché fino all'ultimo non sapevamo se fare questa manifestazione ed invece siamo qui con la 57ma edizione ed è un grande onore, abbiamo rinnovato il manto della famosa 'fossa' con al centro la storica bandierina del CC Lazio e siamo orgogliosi di poter vivere per un mese questo torneo».

Salvatore Bartoli consigliere agli affari legali: «Questa competizione è un evento comune di tutti gli storici circoli della Capitale. Abbiamo provveduto però a registrare il nostro marchio e ci saranno anche delle iniziative a questa grande novità quindi dal prossimo anno avremo questa grandissima novità».

PUBBLICO SUGLI SPALTI: Rispetto allo scorso anno tornerà finalmente il pubblico sugli spalti nel pieno rispetto della normativa vigente quindi distanziamento tra le persone e 25% della capienza massima dell’impianto fino ad un massimo di 1.000 persone. Saranno inoltre rispettate le norme base del covid, quindi mascherine obbligatorie, gel e controllo temperatura all'ingresso del circolo e prima dell'accesso alla tribuna.

I CIRCOLI IN GARA: Sono 8 i circoli in gara, 36 le squadre che parteciperanno. Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Canottieri Roma, Tennis Club Parioli, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur e Circolo Villa Flaminia. Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60 quest'anno per la prima volta è stata inserita la categoria under 19.

TROFEO “BABBO VALIANI”: È il trofeo che viene assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie ed è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo “Babbo Valiani”. Il trofeo all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. Il C.T. Eur è campione in carica.

MATCH IN DIRETTA STREAMING: Grazie all’accordo con MY Soccer Player tutte le partite di calcio a 5 saranno trasmesse in diretta Facebook con tanto di radiocronaca, questo servizio video che si va ad aggiungere agli higlights trasmessi in differita il giorno seguente dal Corriere dello Sport TV.

MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT: Al termine di ogni incontro della categoria “Assoluti” verrà decretato il migliore in campo che verrà premiato con un abbonamento on line al Corriere dello sport.

PADEL: Non solo calcio a 5 perché proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà la sesta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel” riservata alla sola classe Over 35 conquistata nell'ultima edizione dal Circolo Magistrati della Corte dei Conti.

TEQBALL: La novità assoluta di questa 57ma edizione della Coppa Canottieri è il Teqball, una disciplina sportiva che combina elementi di calcio e ping pong. Si gioca su un tavolo curvo, i giocatori colpiscono un pallone con qualsiasi parte del corpo tranne braccia e mani come avviene proprio nel calcio. La Società Sportiva Lazio conta una squadra di Teqball e la prima partita della Coppa dei Canottieri di questa disciplina si terrà il 30 giugno.

I MATCH DELLA PRIMA GIORNATA

UNDER 19: CC LAZIO - RCC TEVERE REMO ore 18.00

OVER 60: CT EUR - CC LAZIO CELESTE ore 19.00

OVER 50: SPORTING EUR - TC PARIOLI ore 20.00

OVER 50: VILLA FLAMINIA - CC LAZIO BIANCA ore 21.00

OVER 40: TC PARIOLI - RCC TEVERE REMO ore 22.00

OVER 40: SPORTING EUR – VILLA FLAMINIA BIANCA ore 22.00

Nei match della prima giornata i giocatori indosseranno il lutto al braccio e prima di ogni gara verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Michele Santi socio del RCC Tevere Remo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 16:16

