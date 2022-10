Campionato italiano Polo: si gioca per lo scudetto. In campo la campionessa europea Alice Coria

UnoAerre Acquedotto Romano-La Mimosa Sobrim: questa la finale dell'edizione 2022 del campionato italiano di polo che si svolgerà domani, domenica 2 ottobre a Roma. Sono stati ben 27 i gol segnati nelle due semifinali giocate questo pomeriggio al Roma Polo Club, emozionanti e incerte fino all'ultimo istante.

Campionato italiano Polo: domenica si gioca lo scudetto. In campo la campionessa europea ​Alice Coria

Sui campi del Roma Polo Club ci sono le migliori squadre del Paese che in questi giorni si giocano lo scudetto, domani la finale. Tra di loro, diversi azzurri. Anzi, i protagonisti di una grande impresa, e così scopriamo che a novembre un’Italia da tifare c'è. Nei giorni in cui la malinconia sportiva per l’assenza della Nazionale di calcio dal Mondiale in Qatar sarà struggente, all’altra parte del mondo ci sarà una maglia azzurra in campo che proverà a prendersi la gloria e issarsi sul tetto del mondo. È l’Italia del polo, che nel paradiso terrestre di Palm Beach (in Florida) sarà tra le otto squadre partecipanti all’International Polo World Championship, i Mondiali di polo.

L'Italia – proprio come gli azzurri di Mancini – è campione d'Europa in carica e nel sorteggio ha evitato i parenti stretti di Dybala e Messi, e cioè i fenomeni dell'Argentina, la squadra favorita per alzare la coppa più ambita. I nostri ragazzi nella fase a gironi.



Domani il gran finale, abbinato all’evento di charity Polo for Smiles, in favore della Fondazione Operation Smile Italia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le cure chirurgiche dei bambini nati con malformazioni del volto in Perù.

E se sul campo si sfideranno i cavalieri e l'amazzone Alice Coria (campionessa d'Europa in carica con la Nazionale italiana), sulle tribune andrà in scena un’altra sfida: le spettatrici che si presenteranno seguendo il dress code “Ladies Hat” potranno infatti concorrere al premio di cappello più glamour della giornata.



Questo il programma della giornata finale



Ore 12: finale 3° posto Air Care Pure Polo Team-Samocar La Cavallerizza/Castelluccia

Ore 14: finale 1° posto UnoAerre Acquedotto Romano-La Mimosa Sobrim

Ore 15: Coppa del Sorriso Gioielleria Baglioni Chili Polo Team-Union Facility Ermelinda Polo Team

Ore 16: premiazione

