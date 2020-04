Allenarsi a casa? Ecco come con il programma #RunHappyAtHome

Brooks Running dà il via a #RunHappyAtHome, un vero e proprio movimento che ha l’obiettivo di ispirare tutti, runner e non, a essere attivi a casa e con lo stesso entusiasmo di sempre. La strada per tornare a correre all’aperto è probabilmente ancora lunga. Proprio per questo #RunHappyAtHome intende coinvolgere tutta la sua running community con una serie di iniziative sui social network con l’obiettivo di rimanere connessi, condividere, sorridere e non smettere di credere che il tenersi attivi sia il modo più efficace per ritrovare la parte migliore di sé stessi. “Sappiamo che rimanere in casa è un gesto utile e importante per tutta la comunità e per tutti noi. Quando questo momento sarà passato vorremmo nuovamente correre tutti insieme, e lo faremo ancora più felici di prima” - sottolinea il CEO Jim Weber.Come far parte della community #RunHappyAtHome e conquistare la propria medaglia Partecipare è semplicissimo. Basta svolgere il proprio allenamento quotidiano di workout, accettare le sfide che Brooks lancia sul proprio canale Instagram oppure è possibile dar spazio alla propria creatività: correre 1km in cucina, 10 km in giardino o, perché no, una maratona sul proprio terrazzo.Registrando il proprio allenamento sulla pagina dedicata: https://www.brooksrunning.com/it_it/run-happy-at-home/it/ sarà possibile ricevere una medaglia virtuale nuova ogni settimana. Quindi più allenamenti si faranno, più medaglie da collezionare si potranno condividere con i propri amici. Inoltre, non appena sarà consentito, sarà possibile ritirare un regalo firmato Brooks presso i rivenditori autorizzati.L’appello a partecipare è rivolto a chiunque, dai runner agli amanti del divano: tutti sono invitati a condividere le proprie attività happy con l’hashtag #runhappyathome e il tag @brooksrunningit. E non è finita qui… Brooks Running invita la grande community dei runner a prendere parte al Run Happy Hour, appuntamento settimanale in diretta sul canale ufficiale Instagram Brooks Running Italia. Ospiti d’eccezione ed esperti del running si confronteranno sui temi legati alla corsa, agli allenamenti indoor, alimentazione e molto altro. Verrà dato ampio spazio a tutte le domande e le curiosità dei partecipanti che potranno proporre prima e durante la diretta.