Brooks, la nuova collezione Run Visible: ora la visibilità è garantita oltre i 180 metri di distanza

Niente più limiti alla propria corsa a tutte le ore del giorno e della notte con Run Visible, la nuova linea di abbigliamento, calzature e accessori per il running di Brooks pensata per correre in totale sicurezza anche in condizioni di scarsa luminosità. Del resto, la stragrande maggioranza dei runner, in pratica sei su dieci (57%) corre o alla mattina presto o alla sera, e necessita quindi di un abbigliamento adatto.

La collezione Run Visible

La nuova linea Run Visible assicura infatti una luminosità spaziale, in tutte le ore del giorno. È specificamente progettata per permettere ai runner di essere riconosciuti anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alle caratteristiche innovative del design di Brooks. Gli inserti catarifrangenti 3M Carbon Black applicati in punti strategici del movimento, i colori ad alto contrasto come il giallo Nightlife, uno dei colori più facili da vedere in condizioni di scarsa visibilità e la fluorescenza, permettono al runner di essere visto anche al buio da un veicolo oltre a 180 metri di distanza.

La collezione Run Visible include capi versatili adatti alle temperature più miti come maglie a manica corta e pantaloncini, e quelli più adatti a climi più freddi come maglie a manica lunga, tights, giacche e gilet, pensati anche per proteggere da vento e pioggia. Completano la collezione Ghost 14, Glycerin 20 e Glycerin GTS 20 che daranno un tocco di colore fluorescente e rifrangente in più.

“Abbiamo capito quanto sia importante enfatizzare le aree di movimento dei runner per far sì che vengano riconosciuti come tali, spiega Helen Spalton, Apparel Merchandising Manager EMEA. Ogni capo è stato appositamente studiato nei minimi dettagli per assicurare la massima performance nell’allenamento. Gli inserti catarifrangenti 3M™ Scotchlite™ Carbon Black Stretch sono collocati nelle zone di moto chiave come caviglie, ginocchia, anche, gomiti e spalle così da sfruttare al massimo la direzione della luce, garantendo massima visibilità e sicurezza”.

Corsa al buio secondo i runner. Fatti e cifre.

Più tempo per correre e meno preoccupazioni se si indossa l’abbigliamento giusto. È quello che emerge da una ricerca condotta da Brooks su oltre 3.000 runner di 7 Paesi europei.

Apparentemente solo il 5% corre regolarmente al buio, ma a questo gruppo si aggiungono quelli che corrono nelle ore meno luminose non regolarmente (29%) e quelli che corrono alla mattina preso o alla sera ma solo con accorgimenti (luci, catarifrangenti) che li facciano sentire più sicuri. In generale, ben il 74% evidenzia che sarebbe pronto a correre più spesso al buio ma solo con un abbigliamento adatto, che gli consenta di essere più visibile da parte degli automobilisti. Tra i motivi per cui si rinuncia a correre, il timore per la propria incolumità (56%), non essere sufficientemente visibili (34%) o che sia troppo presto o troppo tardi per correre (25%). Tra i motivi per cui si ama correre di mattina presto o di sera vi sono il fatto che le strade sono più tranquille (44%), perché è l'unico momento libero (39%) e perché è più rilassante (32%).

La linea Run Visible è acquistabile presso i rivenditori autorizzati e su: https://www.brooksrunning.com/it_it dal 1° ottobre. La collezione di abbigliamento primavera/estate Run Visible, sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati Brooks dalla primavera 2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA