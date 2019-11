Arriva la scarpa che trasmette energia: Levitate 3 è la nuova Brooks per correre

Arriva la scarpa che trasmette energia. Da zero a cento, una vera e propria scarica energetica, è questa la sensazione che si prova mettendo ai piedi, ritornata più in forma che mai. Grazie alla nuova tomaia, alla tecnologia DNA AMP e alla suola a punta di freccia, Levitate 3 offre una corsa super elastica, fluida, energica e ammortizzata per allenarsi con grinta e raggiungere con entusiasmo i propri obiettivi, qualsiasi essi siano. Levitate 3 è così la scelta per tutti gli sportivi che cercano una calzatura in grado di aiutarli a raggiungere i propri traguardi con meno fatica e più energia.1. Piccolo concentrato di energia sempre a portata di mano, o meglio, di piede. Grazie all’innovativa tecnologia DNA AMP, Levitate 3 garantisce il massimo ritorno di energia e una piacevole sensazione di elasticità sotto i piedi.2. Fit a misura di piede. Calzata per ogni tipo di allenamento. La tomaia è estremamente adattabile e avvolge delicatamente il piede, assecondandone i movimenti e adattandosi costantemente alla sua forma.3. Nuovo design, giovane e moderno. I designer Brooks hanno rivisto il profilo: un collarino integrato consente una calzata ancora più comoda e la linguetta semi-integrata ne garantisce la massima aderenza al piede.