Brooks, presentata la nuova scarpa Glycerin 21: Justine Mattera star della serata

di Redazione web

Brooks Running, leader nel settore della corsa ad alte prestazioni, lancia la rivoluzionaria Glycerin 21, la scarpa che coniuga innovazione e design per offrire il massimo del comfort a chi vive la corsa ogni giorno. Un super evento di presentazione alla presenza della testimonial Justine Mattera. L’evoluzione di Glycerin, modello di punta del brand per le sue eccellenti doti di ammortizzazione e per l’alta qualità del supporto, porta l’esperienza della corsa a nuovi traguardi. Il team di ignegneri Brooks ha migliorato ulteriormente le caratteristiche della scarpa per una proposta ancora più flessibile e morbida, pensata per raggiungere senza pensieri qualsiasi distanza.

Dotata delsistema DNA LOFT v3 a nitro-infusione, la Glycerin 21 si arricchisce di una maggior quantità di mescola per offrire ancora più ammortizzazione, senza perdere in stabilità del piede al suolo. E’ innovativa anche la suola, la nuova RoadTack, un appoggio agile ma resitente pensato per regalare comfort totale con il giusto mix di reattività e leggerezza. La nuova tomaia in maglia ingegnerizzata abbraccia il piede con una calzata flessibile e traspirante senza precedenti. La pianta ampia stabilizza il piede e favorisce transizioni fluide dal tallone alla punta.

La nuova Glycerin 21 di Brooks è quindi molto più di una scarpa da corsa, è parte dell’esperienza corsa: confortevole, traspirante, versatile, impercettibile, progettata per chi corre tutti i giorni e per qualsiasi genere di runner, soprattutto per chi è alla ricerca di un supporto in grado di affrontare corse sulle lunghe distanze.

Francesco Caroni, Key Account Manager Italia: “Glycerin 21 è dotata del sistema di ammortizzazione DNA LOFT V3. Tuttavia, rispetto alle versioni precedenti, Glycerin 21 presenta una geometria migliore e un stack maggiore, per aumentare l’ammortizzazione sotto la pianta del piede. Facciamo in modo che i runner abbiano i piedi ben saldi sul terreno, riducendo contestualmente l’impatto trasmettendo una sensazione di leggerezza. La più recente novità della famiglia Glycerin consiste nell’introduzione della nuova suola con gomma RoadTack. Il materiale, leggero e resiliente, è realizzato utilizzando un mix di gomma e silice riciclata, che assicura un’esperienza di corsa più dinamica”. Glycerin 21 è disponibile nelle versioni Glycerin 21 GTS (con supporto con il sistema Guiderails) e Glycerin 21 StealthFit (con calzata più adattabile e aderente, dotata di elasticità e compressione). Glycerin 21, Glycerin 21 GTS e Glycerin 21 StealthFit sono da oggi disponibili online sul sito brooksrunning.com e presso i punti vendita di tutto il mondo a 180 EUR.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 20:00

