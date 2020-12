Brooks Adrenaline Gts 21, ammortizzazione stabile e comfort: rivoluzione nella corsa

Adrenaline GTS, compagna di strada di milioni di runner in tutto il mondo, arriva alla sua 21esima edizione in grande forma. Una calzatura in cui la morbidezza incontra il supporto, e il cui spirito è riassunto dal claim della nuova campagna: “Non mollare, preparati a volare”. Grazie al sistema di supporto olistico GuideRails che protegge le articolazioni, e il sistema di ammortizza-zione combinato con il DNA LOFT che garantisce comodità ed elasticità a ogni falcata, Adrenaline GTS 21 è la scelta numero uno dei runner che prediligono una corsa ben ammortizzata e senza distrazioni.

Cosa c’è di nuovo nella Adrenaline GTS 21?

• Evoluzione tecnologica. Il morbidissimo DNA LOFT si estende dal tallone fino alla punta, su tutto il lato esterno dell’intersuola. Questa nuova configurazione garantisce una maggiore morbidezza e comfort dalla fase di atterraggio a quella di spinta. La combinazione delle due tecnologie DNA LOFT e BioMoGo DNA garantiscono transizioni più fluide che mai, oltre ad un’ottima reattività.

• Materiale di alta qualità e struttura. Il tessuto in Engineered Air Mesh offre una elevato livello di elasticità che si adatta alle diverse forme dei piedi, offrendo una traspirabilità unica. Il sistema to-maia viene ottimizzato con degli inserti in 3D FIT PRINT, che aggiungono struttura nella parte centra-le della scarpa per una maggiore stabilità durante la corsa.

“Questo ventunesima evoluzione della nostra Adrenaline GTS offre una corsa super confortevole e fluida, che guida delicatamente il piede ad ogni movimento”, dice Tobias Ernesto Gramajo, Tec Rep Manager e Footwear Champion Brooks Italia.

“L’incremento del DNA LOFT nell’intersuola, esteso fino all’avampiede, offre ai runner una sensazione di ammortizzamento e morbidezza come mai prima d’ora. Secondo i nostri tester, la nuova Adrenaline GTS 21 è il connubio perfetto tra ammortizzazione, protezione e dinamicità”. La scarpa ideale per il runner principiante che vuole scoprire il mondo della corsa, o per il runner esperto che vuole in-crementare le distanze percorse. Il sistema di supporto olistico GuideRails La tecnologia Guiderails è in grado di fornire un supporto intelligente durante la corsa, garantendo stabilità e sicurezza alle articolazioni più importanti a livello biomeccanico: le ginocchia.

Il “bumper” interno stabilizza l’eversione della caviglia, mentre quello esterno limita il movimento eccessivo del calcagno, mantenendo stabile e fluida la transizione tallone-avampiede. Guiderails entra in azione solo quando è necessario e offre ai runner un supporto versatile, adatto a tutti: co-loro che hanno bisogno di sostegno possono far affidamento su GuideRails costantemente, mentre i runner con la calzata neutra beneficiano della tecnologia solo quando la falcata esce dal proprio movimento naturale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA