Brooks Academy: a scuola di running

Back to school! Al via il nuovo anno scolastico firmato Brooks: da marzo a maggio, tre mesi ricchi di incontri per conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla corsa: potenziamento, nutrizione, respiro, teorie e tecniche in compagnia di personaggi autorevoli nello sport. Ma non solo, si parlerà anche di Walking per gli amanti della camminata e di Trail per gli appassionati della montagna e dell’outdoor.

In cattedra ci saranno coach d’eccezione, una vera e propria Run Happy School per scoprire il mondo del running a 360 gradi. Il programma consiste in video lezioni tenute da esperti e decine e decine di appuntamenti in tutta Italia: la partecipazione è libera e gratuita. Con questa nuova iniziativa Brooks ha l’obiettivo di fornire a tutti (runner e non), consigli pratici e utili per correre insieme verso una versione migliore di sé stessi e per scoprire ancora una volta quanto la corsa sia una fonte illimitata di energia positiva.

I temi affrontati nella Academy di Brooks sono diversi e di interesse per tutti gli sportivi:

I benefici della corsa Tito Tiberti, tecnico di IV livello CONI, specialista di mezzofondo e fondo, spiega perché la corsa è una fonte illimitata di energia positiva e dà consigli pratici per avere uno stile di vita attivo e sano.

La corretta tecnica di corsa Cosa bisogna fare per correre come un campione? Risponde Daniel Fontana, triatleta di fama mondiale e 3 volte Champion Ironman che, insieme a Lilli Gelmini, triatleta professionista, svelerà tutti i suoi segreti mostrando esercizi su come migliorare la propria tecnica.

Dai forza alla corsa Con Edoardo Tacconi, triatleta e crossfit coach. Muscoli forti forniscono più potenza alla corsa e, allo stesso tempo, il rafforzamento dei tessuti connettivi renderà meno predisposti agli infortuni. Una guida pratica su come dare forza al proprio allenamento. o Nutrizione: tips & trick per una corretta alimentazione Elena Casiraghi, nutrizionista, e Ivan Risti, triatleta e Ironman champion, forniranno tutti i consigli utili per una corretta alimentazione, sia durante gli allenamenti che in vista di una gara.

Allenare il respiro e la mente per migliorare la qualità della corsa Quanto è importante la respirazione? Ce lo spiega Mike Maric, campione del mondo di apnea. Asso nella manica degli sportivi, strumento per gestire l’ansia e lo stress e per incrementare le proprie performance. Imparare alcune tecniche di respirazione può aiutare nel running e nella vita.

Il trail running Katia Figini, coach sportivo e trail runner, svela alcune curiosità su come affrontare al meglio la corsa in montagna, sia che si tratti della prima volta sia che si voglia preparare ancora una volta una gara ultra trail.

Walking: cambiare la propria routine un passo dopo l’altro Camminare fa bene al corpo e alla mente. È da considerarsi uno sport ed è importante farlo in maniera consapevole. Fabio Moretti, Vicepresidente e International Coach della Scuola Italiana Nordic Walking, fornisce suggerimenti e tecniche per goderne al meglio. Ogni singolo prevede una video-lezione online e workshop presso i rivenditori selezionati Brooks in diverse città d’Italia. È sufficiente solo scegliere quale fa al caso proprio, si può partecipare anche a più appuntamenti!

Come partecipare a Brooks Academy? Per la video lezione basta semplicemente collegarsi al sito http://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-academy oppure al canale Youtube Brooks Running Italia. Per la partecipazione ai workshop è necessaria l’iscrizione alla pagina web dedicata: http://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-academy.

Nell’occasione i partecipanti avranno modo di seguire dal vivo la lezione tenuta dagli esperti, correre e allenarsi con loro testando le calzature Brooks in una corsa in pieno stile Run Happy. Inoltre, proprio come una vera Run Happy School a tutti i partecipanti sarà riservata la maglia ufficiale Brooks Accademy e l’attestato di partecipazione al corso. Impossibile mancare!

