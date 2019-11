Verona Marathon, emozione al traguardo per gli Everyday Battlers: dal divano alla loro prima 10 chilometri

Da oggi chiamateli pure atleti, ma con la A maiuscola. I 10 Everyday Battlers di Bridgestone sono arrivati tutti al traguardo della Last 10 km alla Verona Marathon sotto lo sguardo attento della campionessa e argento ai Mondiali di maratona, Valeria Straneo.





L'entusiasmo di Valeria Straneo ha contagiato tutti e gli stessi 10 Battlers hanno saputo trasmettere emozioni a un'atleta professionista. Sotto la pioggia e reduce da un allenamento lunghissimo il giorno prima, la campionessa di maratone e Ambassador olimpico del marchio giapponese ha aspettato tutti i suoi atleti che in questi mesi si sono allenati senza sosta con l'aiuto suo e di esperti coach per tagliare per la prima volta il traguardo sui 10km in Arena a Verona.

Sono stati tutti bravissimi, hanno abbracciato questo progetto nel modo migliore e mi hanno emozionato. Sono la prima io ad essere sorpresa dalla loro tenacia e determinazione

spiega Valeria parlando accanto a quelli che ormai sono diventati i "suoi ragazzi"







La Bridgestone Last 10k agonistica è stata vinta da Giovanni Gualdi (Cus Bergamo) in 31’29” e da Linda Menigni (Atl. Empoli) in 37’34” al femminile. La parte non competitiva, molto partecipata anch’essa nonostante le condizioni meteo non facili, patrocinata dall’Azienda Ospedaliera di Verona, aveva come finalità solidale ‘Il Bambino’ e tale progetto è stato possibile grazie all’interessamento nonché fattiva collaborazione di cinque Organizzazioni No Profit: A.B.E.O. Onlus Verona, Amici Di Angal Onlus, Croce Rossa Italiana, Prematuramente e Save The Children.



Bridgestone Last 10k è stata l’emozionante conclusione del progetto motivazionale Everyday Battlers, inserito all’interno della campagna olimpica Bridgestone Insegui il tuo Sogno, Non Fermarti Mai. Hanno tagliato il traguardo tutti i 10 battlers coinvolti, che negli ultimi mesi sono stati seguiti e motivati da tre coach d’eccezione: la maratoneta Valeria Straneo, Ambassador Olimpico Bridgestone e argento mondiale in maratona nel 2013, l’ex ct della Nazionale di atletica Massimo Magnani e il mental coach Luciano Sabbatini.

Vederli arrivare tutti al traguardo dei 10km è stata un’emozione forte

, ribadisce Valeria.

In questi mesi insieme ho imparato a conoscerli e a conoscere le storie di ciascuno. Mi rende orgogliosa ripensare a quando ci siamo incontrati per la prima volta a luglio, e vedere quanta strada hanno percorso per arrivare fino a qui. Li stimo tantissimo, per loro è una grande soddisfazione, per me un grande insegnamento di vita

.

Occasioni come queste sono per Bridgestone un traguardo che sottolinea l’importanza della nostra mission Servire la Società con Qualità Superiore. Anche oggi abbiamo assistito a come può cambiare la vita delle persone

ha dichiarato Elena Mugione, Brand&Trade Marketing Manager di Bridgestone South Region.

10 persone hanno lottato per raggiungere i propri sogni, nonostante le difficoltà. Proprio per questo Bridgestone non è solo innovazione e avanguardia nello sviluppo dei pneumatici e soluzioni di mobilità, ma persegue costantemente l’obiettivo di migliorare il modo in cui la gente si muove, vive, lavora e si diverte, credendo nella passione, nella determinazione e nel coraggio, tutti valori condivisi con il mondo sportivo

.

Domenica 17 Novembre 2019, 16:58

