La boxe mondiale riparte con il massimo romano Guido Vianello che domani a Las Vegas contro Haynesworth cerca la settima vittoria in sette match

Il Gladiatore è tornato e sarà lui a dare il via alla nuova fase del pugilato internazionale post coronavirus. E' Guido Vianello, 26 anni peso massimo di Roma, 6 vittorie su 6 da professionista e una carriera ormai avviata negli Usa. Il campione romano, quasi due metri di altezza che ricordano il fisico di un gladiatore, che usa indossare proprio una maschera da antico romano prima di ogni match, sarà tra i protagonisti domani, 9 giugno, della prima riunione di boxe Usa dopo la quarantena, organizzata dalla Top Ranks di Bob Arum; affronterà l’esperto americano Don Haynesworth, 37 anni (16-3-1). L’evento (diretta Espn), che avrà luogo a Las Vegas, avrà il suo match clou nella sfida tra Shakur Stevenson, campione mondiale dei piuma WBO, che affronterà il portoricano Felix Caraballo (13-1-2). Il Gladiatore Vianello da oltre un anno si è trasferito negli Stati Uniti, dopo che Arum lo aveva voluto nella sua scuderia. Ha esordito l’8 dicembre 2018 al Madison Square Garden Theater di New York, dove ha sconfitto per ko dopo 29 secondi della prima ripresa Luke Lyons. Domani a Las Vegas i suoi pugni vogliono essere terapeutici per lo sport del pugilato che vuole mettersi alle spalle il terribile periodo di lockdown e ripartire bene; a tifare per lui anche il campione mondiale dei pesi massimi Tyson Fury che ha voluto spesso Vianello come suo sparring partner. Guido cerca il settimo successo, aumentando le ambizioni per sfide future più importanti, magari anche a Roma. E se continuerà a vincere, prima o poi un ring nella Capitale lo troverà di certo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 13:00

