Grande boxe, l'iridato De Carolis incrocia i guantoni con il giovane Tyson Alaoma

Grande pugilato nella palestra Roma boxe di Torre Angela dove hanno incrociato i guantoni il campione del mondo Wba, categoria supermedi, Giovanni De Carolis e Tyson Alaoma, giovane campione italiano e bronzo europeo, con il suo sogno di diventare anche lui un super campione, come il più esperto connazionale De Carolis. La notizia la riporta la Dire, agenzia di stampa nazionale.



Tyson Alaoma, allenato da Alessandro Elmoeti, è il volto nuovo della nazionale italiana, con tante aspettative. Crescerà nei ranghi della federazione pugilistica italiana. Dopo questo ultimo allenamento, Tyson è vicino a partecipare nel mondo under 22 ai prossimi campionati Europei che si svolgeranno in Russia dal 7 marzo 2019.



Tyson Alaoma - fa sapere sempre la Dire - è campione italiano di pugilato nella categoria Youth (81 kg) e una decina di giorni fa ha debuttato nella categoria Elite, senza caschetto, cvincendo contro il già esperto Alessio Di Fiore, talento della palestra Venus del maestro Sergio Simula.



Il giovane pugile è stato anche protagonista nel cortometraggio ‘My Tyson’, che alla 75esima edizione della mostra del cinema di Venezia ha vinto il premio come miglior documentario della sezione MigrArti. © RIPRODUZIONE RISERVATA