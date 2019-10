Bocce, campionati italiani paralimpici da venerdì 18 a Roma

Fino a domenica 20 al Centro Tecnico Federale di Roma si disputerà il Campionato Nazionale Paralimpico Sitting/Standing, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce e riservato ad atleti con disabilità fisica. Una disciplina, quella delle bocce, che sarà presente ai Giochi di Tokio 2020 nelle Paralimpiadi, per malati gravi e distrofici. Trentacinque atleti nell’Individuale Sitting, quattro nella competizione Individuale Standing, sedici le formazioni ai nastri di partenza nella Coppia Sitting: sono solo alcuni dei numeri della manifestazione, partita oggi con le classificazioni funzionali per permettere agli atleti la possibilità di confrontarsi contro avversari di pari livello, che vedrà molti atleti di livello contendersi il titolo. Nella competizione Individuale Sitting tutti contro il campione uscente Palmiro Bissanti della Mondo Nuovo di Lecce. In gara atleti portacolori di tredici società e nove regioni: le lombarde Solaro Alto Milanese, Canonichese di Canonica D’Adda e Bassa Valtellina Talamona, la veneta Antenore Primavera Padova, la friulana Spilimberghese, l’emiliana ASBID Imola, la toscana POHAFI Firenze, le romane Sandro De Sanctis e Montesacro Alto, la molisana Avis Campobasso, la campana Oltre gli Ostacoli Benevento e le pugliesi Mondo Nuovo Lecce e La Calimerese. La direzione di gara è affidata all’arbitro nazionale romano Renato Salvi.



Domani, sabato 19, dalle 9 le semifinali del sitting e il girone all’italiana dell’Individuale Standing. Alle 14,30 invece l’inizio della Coppia Sitting, con le finalissime in programma domenica: alle 9.30 si inizierà con l’Individuale Standing e la Coppia Sitting, mentre alle 11.30 l’epilogo dell’Individuale Sitting. Il tutto con la direzione di gara è affidata all’arbitro romano Mauro Monni. Venerdì 18 Ottobre 2019, 17:41

