Biglie, figurine Panini e amarcord in tv con Mennea: così lo sport combatte la noia dei mesi senza eventi

Metti un sabato in quarantena, uno dei tanti, purtroppo, in questi mesi. Metti una splendida gara di biglie su Youtube, metti un po’ di bustine Panini acquistate dal giornalaio e sfuggite all’attenzione di figli e nipoti, e metti anche un po’ di amarcord tv con campioni e momenti del passato per cui scappa la lacrimuccia… Così, con questo meraviglioso cocktail un po’ infantile ma potentissimo, si combatte la noia infinita di questi giorni.

Sulla storia delle gare delle biglie c’è da rimanere incantati. Su You tube fanno 30 milioni di spettatori. Si chiama Marbula 1, ha relazioni commerciali con la Formula E ma non ha nemmeno un motore. In sostanza, sono le corse delle biglie. Come quelle dei bambini sulla sabbia. Ma di più, molto di più. Eravamo rimasti ai nostri ricordi, alle piste disegnate sulla sabbia con fantasia e alle sfere colorate, magari anche quelle famose dei ciclisti. Il giochino si è evoluto alla grande, se lo è inventato un signore olandese di 36 anni, Jelle Baker, prima per passione e dopo per affari. La sua storia è stata raccontata da Javier Sànchez su El Mundo e poi ripresa da Lo Slalom. Baker ha iniziato a creare piste quando è rimasto disoccupato. Ha aperto un blog a tema. Ha battuto qualche strano record che era nel Guinnes e dal 2013 ha cominciato a mettere su YouTube le corse che organizzava. Per tre anni non è successo niente. Finché la sua storia non è finita su Reddit, raccontata da Greg Woods, un ricercatore dell'Iowa per una cura all'Alzheimer, e le visite sono aumentate. Ha creato così un circuito di gare e ha moltiplicato gli spettatori durante la pandemia. La gara del 15 marzo ha fatto 30 milioni di visualizzazioni, tra gli spettatori c'erano Pete Wentz dei Fall Out Boy, Gary Lineker, Jabrill Peppers dei New York Giants. Come per la F1 ci sono prime le qualifiche e poi le gare. Fantastico, da vedere a tutti i costi.

Dalle biglie alle figurine dei calciatori Panini il passo è breve ma la soddisfazione è tanta. La bella notizia è che anche se gli Europei di calcio non ci saranno, l’album delle figurine comunque sì. La versione tedesca si trova già sul negozio online dell’azienda, tra poco sarà disponibile anche l’edizione italiana. Scelte commerciali, evidentemente, che ci fanno tanto piacere. D’accordo che i bambini non potranno scambiare i doppioni come un tempo, ma a casa propria, sul proprio pavimento, potranno simulare un bell’Europeo 2020 con l’Italia di Mancini. Ed è quello, ci potete scommettere, che faranno tanti bambini, con papà e zii sospiranti e con un pizzico di invidia che resteranno a guardare…

A proposito di malinconia. Appena stanchi (ma giusto un poco) di biglie e figurine calciatori, ecco gli amarcord in tv. Si, perché i canali tematici ne fanno vedere di cose belle di sport: su Raisport, su Skysport, su Eurosport. Ne citiamo uno su tutti, con lacrimuccia incorporata. Nei giorni scorsi è andato in scena su Raisport una specie di “Mennea day” fuori stagione (lo festeggiamo il 12 settembre). Ma tra speciali e interviste di annata, memory e fiction con il pugliese Riondino-Mennea da Molfetta, splendido nel suo modo di essere, ci siamo divertiti e commossi da morire. Di più, a sentire Mennea, le sue motivazioni, la sua forza emotiva, la sua voglia di fare, ci siamo ringalluzziti. Siamo pronti alla Fase 2 da post pandemia, con buon senso e tanta grinta. Magari con lo scatto un po’ appannato, ma decisi a tornare a vivere come e meglio di prima. Ci vorrà pazienza e sacrificio, certo, ma ci riusciremo. La Freccia del Sud è lì che ci indica la strada. Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 17:13

