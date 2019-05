Bebe Vio vince anche la gara a squadre a San Paolo: le azzurre in cima alla classifica mondiale

Dopo la vittoria nell'individuale, arriva anche l'oro nella gara a squadre per Bebe Vio che insieme alle compagne Loredana Trigilia ed Andrea Mogos si è aggiudicata sulle pedane brasiliane di San Paolo la tappa del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica.



In finale le azzurre hanno battuto l'Ungheria 45-34. «Sono super felice per questo oro a squadre - le parole di Bebe a fine gara - Ieri è stata bella la gara individuale ma oggi Loredana e Andrea sono state fantastiche, hanno fatto una grande gara e io sono veramente fortunata ad avere due compagne come loro. Con questa ennesima vittoria a squadre restiamo in cima alla classifica mondiale e ora puntiamo dritto ai Mondiali in Corea a settembre per guadagnarci gli ultimi punti che ci qualificano per Tokyo. Il nostro sogno è vincere l'oro olimpico a squadre e se continuiamo a lavorare così il sogno si può avverare. Ci crediamo veramente e lavoriamo tutte duro per quello». Domenica 26 Maggio 2019, 11:45

