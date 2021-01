Bebe Vio chiede una mano sui social: «Mi hanno montato di nuovo al rovescio...»

Con un tweet Bebe Vio conquista i social. Come al solito straordinaria nel suo umorismo, Bebe Vio su Twitter chiede una mano ai suoi follower perché, come spiega nella condivisione “mi hanno montato di nuovo al rovescio”.

BEBE VIO: "MI SERVE UNA MANO!"

Bebe Vio, campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, ha condiviso una sua foto da Twitter in cui la si vede esultante, ma con la protesi del braccio montata al contrario: “Mi date una mano? – chiede Bebe nella didascalia - Mi hanno montato di nuovo al rovescio...“.

BEBE VIO, I COMMENTI SU TWITTER

La condivisione di Bebe Vio naturalmente ha subito ricevuto una pioggia di like e retweet con innumerevoli commenti positivi da parte dei numerosi follower. C’è infatti chi le vuole nominare ministro, chi ammira la sua capacità di sdrammatizzare (“Sei stramitica!!!!!!!!! – scrive una fan - mi hai fatto ribaltare sulla poltrona dalle risate!!!) e chi ammira il suo coraggio: “Se tutti prendessero la vita come te, il mondo sarebbe un posto sicuramente migliore...”.

Grandi complimenti comunque per Bebe Vio, definita dai follower “Forza dalle natura” che è sempre capace, come dimostrato anche in questo caso, di auto ironizzare sulla sua situazione: “Sei fantastica – aggiunge un ammiratore della campionessa - la vita è come reagisci a quello che ti succede.. e la tua è un capolavoro”.

