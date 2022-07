Beach tennis a Ostia, ai campionati italiani giovanili e Over 2022 assegnati 29 titoli: brilla la stella di Tristano Frattolillo

Cinquecento atleti provenienti da ogni regione d’Italia, oltre 800 partite sui campi della Pinetina e dell’Hybiscus sul lungomare Lutazio Catulo di Ostia, hanno onorato la quattro giorni dedicata ai campionati italiani di beach tennis Giovanili e Open che ha assegnato ben 29 titoli tricolore. Il Lazio ha fatto la parte del leone come partecipazione con 111 atleti presenti.

Un successo organizzativo e di pubblico che ha regalato emozioni a chi è sceso in campo e per il pubblico presente sugli spalti, numeroso e festante.

In questi giorni ha brillato la stella di Tristano Frattolillo che ha vinto il titolo italiano Under 16 nel singolare, e l’argento nel doppio under 16, arrendendosi in coppia con l’altro laziale Lorenzo Pasqualato a Edoardo Minghini e Emiliano Zapparata che si sono imposti al termine di tre set di fuoco 63 16 12-10 il finale.

Fra i titoli assegnati oggi quello del doppio femminile Under 14 che ha visto il successo di Angelica Villecco e Elena Pinna vittoriose in finale per 9 3 sulla coppia Chiara Pinna Spada Alessia Cucco; nella stessa categoria al maschile successo per Davide Cavalieri e Nicola De Siena che hanno sconfitto nettamente per 9 2 Tommaso Perini e Lorenzo Begheldo.

Un altro successo per Irene Mariotti, una delle star di queste finali Giovanili, che in coppia con l’altra campionessa Elena Francesconi entrambe toscane, nella finale del doppio Under 18 Femminile ha superato in due set 64 62 Ilaria Grandi e Giulia Renzi.

Nell’Under 16 successo per la coppia Alessia Picci Elena Francesconi che hanno dominato 64 61 la finale contro Alice Foschi e Alice Pepi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA