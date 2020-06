Olimpia Milano scatenata: preso anche l'americano Hines dal CSKA Mosca, dopo Moretti e Delaney

L’Olimpia Milano non si ferma più. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Davide Moretti e Malcolm Delaney, il club biancorosso ha fatto sapere di aver messo sotto contratto Kyle Hines. L’ala/centro, classe 1986, ha sottoscritto un accordo biennale con Milano. Reduce da sette stagioni, a grandissimi livelli, al CSKA Mosca, il nativo di Sicklerville, New Jersey, ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore alla corte di coach Ettore Messina: “Voglio ringraziare il Sig. Armani e il Sig. Dell’Orco per avermi consentito di venire all’Olimpia. Sono entusiasta dell’opportunità di unirmi ad una squadra storica con l’obiettivo di aggiungere nuove vittorie a quelle passate. Io e la mia famiglia non vediamo l’ora di fare di Milano la nostra nuova casa e di cominciare questa nuova avventura insieme a tutti i tifosi dell’Olimpia”. Grande difensore (nel 2018 è stato nominato Difensore dell’anno in Eurolega), Kyle Hines è un elemento di sicura affidabilità. “Con Hines, portiamo a Milano un giocatore di personalità, un uomo-squadra con mentalità vincente che sarà di esempio per tutti noi. Sono felice anche personalmente perché dopo tanti anni torniamo a far parte della stessa squadra, con lo stesso entusiasmo e la voglia di emergere di allora”, il commento del general manager biancorosso Christos Stavropoulos. La nuova Olimpia sta prendendo forma. In tanti si augurano che ci sia spazio per altri colpi di mercato. Il prossimo grande sogno risponde al nome di Gigi Datome. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 20:20

