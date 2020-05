Olimpia Milano solidale: rimborsati gli abbonamenti della serie A

L’Olimpia, attualmente in stand-by, non ha nessuna intenzione di abbandonare i propri tifosi che, da sempre, la seguono con grande partecipazione e ardore. Con un comunicato ufficiale, la società biancorossa ha reso noto di aver deciso di rimborsare, per le gare non disputate a causa del Covid-19, tutti i propri supporter che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2019/20, sia nella forma All-Inclusive e pure per la versione Euroleague. I rimborsi saranno disponibili a chi ne farà richiesta sotto forma di voucher utilizzabili per l’acquisto futuro di abbonamenti, miniabbonamenti e/o biglietti dell’Olimpia Milano. I possessori di un abbinamento Superpack che non hanno potuto assistere alle gare interne contro Real Madrid e CSKA Mosca, previste dal loro miniabbonamento, potranno ottenere un voucher pari alla metà del valore originale dell’acquisto. Coloro, invece, che hanno acquistato biglietti per le singole partite interne dell’Olimpia non disputate e programmate originariamente dal 15 marzo al 19 aprile, avranno a disposizione un voucher per l’importo pari al valore del biglietto originale. Per poter richiedere i voucher è necessario registrarsi al sito www.vivaticket.com o a www.olimpiamilano.com. Sempre sul sito ufficiale dell’Olimpia Milano sono disponibili tutte le informazioni del caso. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 20:36

