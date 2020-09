Olimpia Milano, capitan Cinciarini: "Saremo protagonisti anche in Europa"

Andrea Cinciarini ha iniziato il suo sesto anno all’Olimpia. Da buon capitano, è pronto a dare l’esempio in una stagione in cui Milano punta ad essere protagonista in Italia e in Europa.

Andrea, un buon inizio di stagione…

“Abbiamo approcciato la Supercoppa nel modo giusto. C’è tanto lavoro ancora da fare ma aver già conquistato il pass per le Final Four di Supercoppa è significativo. Non era scontato”.

Ormai è un veterano della squadra…

“E’ la mia sesta stagione. Sono un veterano ma mi sento un ragazzino con tanta voglia di migliorare. Quest’anno ci sono tanti altri giocatori di esperienza che possono dare consigli importanti ai giovani che abbiamo in squadra”.

Quali sono le prime parole che ha detto a Datome?

“L’ho portato fuori a cena e abbiamo parlato di come si vive a Milano, della squadra e della società. Ci conosciamo da una vita. Lui, prima di essere un super giocatore, è una super persona. Ha tanta voglia di vincere anche in Italia”.

Gli obiettivi della stagione in Italia e in Europa?

“Vogliamo portare a casa la Supercoppa. Vogliamo fare bene in Italia ed evitare le troppe cadute dello scorso anno, soprattutto in casa. Puntiamo a vincere in Italia e arrivare nei play-off in Eurolega, sapendo che non sarà facile”.

Che effetto le ha fatto giocare a porte chiuse?

“Per me è speciale essere tornato a giocare, a prescindere dalla presenza o meno del pubblico. E’ stato bello poter ricominciare la nostra vita da professionisti. Ovvio, il pubblico è importante ma non si può volere tutto subito. Magari sarà un processo lungo, bisogna fare un passo alla volta”.

Due parole su coach Messina…

“E’ un coach molto meticoloso che cura ogni dettaglio. So come vive la partita e cosa chiede da tutti noi. Se capisci cosa vuole, diventa tutto più semplice”.

Che ne pensa del giovane Moretti?

“Ha una gran faccia tosta e un bel tiro. Gli è stato fatto un contratto pluriennale, avrà modo e tempo di crescere. Non è facile giocare a Milano ma sta dimostrando di avere un carattere importante”. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 07:00

