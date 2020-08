Supercoppa: Milano subito perfetta, Cantù dominata

Finalmente si è tornato a giocare. Al Forum, è andata in scena la sfida, valida per la prima giornata del girone A di Supercoppa, tra Milano e Cantù. Netta la vittoria dell’Olimpia (101-71 il finale), a conferma dell’enorme potenziale del roster di coach Messina. Reduce da una vigilia molto tribolata con un caso di sospetta positività al Covid-19 che ha rischiato di minare la concentrazione in vista della prima partita ufficiale, Milano ha approcciato la partita con la giusta concentrazione. Subito risposte positive da Datome, autore di 14 punti, Hines, il vero comandante della difesa biancorossa, e pure dal giovane Moretti, decisamente ispirato (11 punti). Il primo punto della nuova annata di pallacanestro è firmato, su tiro libero, da Woodard. Il primo canestro biancorosso, da tre punti, è di Punter, uno dei tanti volti nuovi della squadra di coach Messina. Dopo un inizio equilibrato, i padroni di casa, trascinati dal duo Datome-Rodriguez, scappano via (26-18 dopo 10’). Nel secondo quarto, Cantù inizia a perdere fiducia. L’Olimpia trova il canestro con grande continuità e non regala nulla in difesa. All’intervallo, +16 per i biancorossi con 11 punti di Datome. Nella ripresa il copione non cambia. Milano ha più talento, più fisicità e un allenatore che spinge ogni giocatore al massimo (non mancano anche dei duri rimproveri). Cantù non ha la forza di reagire. Coach Messina si lascia andare anche ad un sorriso dopo il +23 firmato da Punter (miglior marcatore dell’incontro con 17 punti). Finisce con il netto successo dei biancorossi che, alla “prima stagionale”, non deludono. L’unica macchia? L’assenza del pubblico. L’intimità della partita permette di “ascoltare” i giocatori ma, senza gli applausi dei tifosi, tutto pare diverso, decisamente surreale. La speranza è che le partite a “porte chiuse” siano il meno possibili. Il rumore delle scarpette che sfregano sul parquet è stimolante ma lo è ancora di più il boato del pubblico che festeggia una tripla di Datome. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 18:45

