Tornano le sfide di strada del 3x3 con Playground Milano League

«La vera sfida parte dalla strada». E si vince e si torna ad affrontarla proprio sulla strada. Concetto essenziale, se parliamo di basket 3x3 (la pallacanestro di strada per eccellenza) e dell'Adidas Playground Milano League, organizzata da Scuola Basket Sound ASD e giunta alla sua terza edizione. Nel 2018 e nel 2019 la kermesse cestistica era culminata con le cosiddette “Minals”, le finali estive che rispettivamente al Parco La Spezia e alla Darsena avevano richiamato grande partecipazione di giocatori e pubblico, con la presenza di campioni NBA quali Danilo Gallinari e Jamal Murray. In questo 2020 ribaltato dalla pandemia, l'evento ha dovuto necessariamente trasformarsi. Innanzitutto nel nome Adidas Playground Milano League 0202, per essere più vicini ancora alla città e per “controribaltare” il lockdown. Dopo il quale si è tornati a giocare all'aperto nel fine settimana scorso tornei di 3x3. Si replicherà (nel rispetto dei protocolli anti Covid per i cestisti e per il pubblico ammesso) sabato 12 al playground dei Giardini Bazlen (corso di Porta Romana) e domenica 13 in quello di via Sammartini. In programma gare maschili e femminili, a partire dalla categoria Under 14. Dopo mesi di attività online, tanto eSport tra i canestri e diverse iniziative di comunicazione web e social «finalmente siamo tornati a giocare, anche se non è stato facile. Durante il lockdown abbiamo cercato di coinvolgere comunque la nostra community e le società sportive a noi legate. Non ci siamo mai fermati», ha detto Matteo Mantica, senior partner e di Playground Milano League (di cui è stato uno degli ideatori) e founder di ONElabMilano.



Nel week-end 12-13 settembre spazio poi al minibasket in via Lessona. Perché la sfida del divertimento in strada con la palla spicchi deve essere vinta anche dai più piccoli. Seguiranno nei prossimi mesi eventi indoor di basket 3x3 e di minibasket, oltre ad attività di sostenibilità ambientale, arte di strada e responsabilità sociale. Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 15:13

