Banana marcia regalata a Traoré: squalificato sei mesi Ivan Nemer, giocatore della Nazionale e del Benetton Treviso

Ivan Nemer, pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la Nazionale azzurra, è stato squalificato sino al 30 giugno 2023 per l'episodio della banana marcia regalata durante un pranzo di Natale al compagno di squadra Cherif Traoré.

Le scuse di Nemer: «Rammaricato stupidità del gesto»

Lo ha deciso il tribunale della Federazione Italiana Rugby, dopo un patteggiamento nel quale è previsto anche la partecipazione di Nemer a un percorso di formazione e sensibilizazione. «Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi - ha detto Nemer - sono rammaricato dalla stupidità del mio gesto, quanto accaduto non mi rappresenta».

