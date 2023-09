Bagnaia, incidente choc al Gp di Catalogna: cade e viene travolto da un altro pilota in pista L'auto medica è intervenuta in pista e ha portato via Bagnaia







di Redazione web Incidente per Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna. Il pilota italiano è caduto al primo giro ed è stato travolto da un altro pilota, Brad Binder, che con la moto gli ha schiacciato le gambe. L'auto medica è intervenuta in pista e ha portato via Bagnaia. Un episodio che ha subito portato alla memoria l'incidente che è costato la vita a Marco Simoncelli dodici anni fa. L'incidente di Bagnaia, paura per il pilota L'incidente di Bagnaia è accaduto nelle primissime curve del Gp di Catalogna. Dopo una carambola iniziale, che ha coinvolto Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi, tutti finiti a terra senza conseguenze, il campione del mondo in carica ha perso il controllo della sua Ducati ed è finito a terra, girando pericolosamente su se stesso. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 14:19

