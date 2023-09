Bagnaia, come sta dopo l'incidente: «Lesione importante, trasportato in ospedale a Barcellona per gli esami»

di Redazione web

Paura per Pecco Bagnaia, coinvolto in un brutto incidente durante il Gran Premio di Catalogna (Spagna). Il pilota italiano ha perso il controllo della moto ed è stato travolto da Brad Binder, che lo ha colpito in pieno alle gambe. Il campione della Ducati è stato soccorso in pista e portato via cosciente in ambulanza. Sotto choc il box, con la fidanzata visibilmente scossa e rassicurata dal team manager Ducati Davide Tardozzi.

Come sta Bagnaia

Bagnaia è cosciente dopo l'incidente. Il numero 1 della Ducati è stato trasportato all'ospedale di Barcellona per i controlli del caso. Insieme a lui, anche Enea Bastianini, l'altro ducatista, anche lui coinvolto in un incidente alla prima curva, che ha riportato una frattura al malleolo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le condizioni di Bagnaia «sarebbero meno gravi del previsto». Il timore che è possa esserci una frattura. I controlli dovranno confermare o scongiurare il rischio.

«Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia.

Cosa è successo

Incidenti a catena al via del Gran Premio di Catalogna classe MotopGp, con il campione del mondo Francesco Bagnaia autore di una caduta tanto spaventosa quanto spettacolare. Il pilota della Ducati dopo le prime curve ha perso il controllo della sua moto volando in aria e ricadendo a terra tra le moto che arrivavano alle sue spalle. Dopo la partenza Bastianini è andato all'esterno, è scivolato trascinando tra gli altri a terra Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Alla curva 3 del circuito di Montmelò dopo la partenza del Gp di Catalogna Bagnaia scivola ed è colpito dalla Ktm di Binder sulla gamba. La gara viene fermata e l'ambulanza entra in pista per portare il campione del mondo della Ducati al centro medico dell'autodromo spagnolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA