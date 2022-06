Fascino ed eleganza, arriva il Gran Prix Storico di Roma

Si chiama “Grand Prix Storico di Roma” la nuova manifestazione per auto storiche da competizione in programma nella Capitale da domani venerdì 10 a domenica 12 giugno. Organizzata dall’associazione culturale Orgoglio Motoristico Romano in collaborazione con il Comune di Roma ed Eur spa e con il patrocinio dell’Automotoclub Storico Italiano, vedrà la presenza di una selezione di vetture dal significativo passato agonistico: si esibiranno in forma statica e dinamica.

Dalle ore 10.00 di venerdì 10 giugno si potrà assistere all’esposizione allestita in piazza Mignarelli dove, alle ore 17.00, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della rassegna. Sabato 11 giugno, alle ore 10.00, è prevista una conferenza a tema presso il Comune di Roma e le auto saranno esposte nella splendida cornice di piazza del Campidoglio. Alle 11.15 partirà una parata di vetture Formula 1, Sport Prototipi, Turismo e Rally in via dei Fori Imperiali, con la griglia di partenza schierata sul piazzale antistante il Museo del Risorgimento. Apripista d’eccezione sarà il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 dell’Esercito Italiano. Domenica 12 giugno, il 1° Grand Prix di Roma si sposterà nel piazzale del Palazzo dei Congressi dell’EUR, con esposizione ed esibizione arricchita dagli esemplari provenienti da altre importanti istituzione come il Museo dei Carabinieri e il Museo Storico della Motorizzazione Militare della Cecchignola. Insieme ai locali Club Federati ASI sfileranno anche il Duetto Club Italia, il Club Dolce Vita Romana e il Ferrari Challenge.

Il 1° Grand Prix Storico di Roma ha avuto un prologo il 10 maggio con una serata organizzata a Villa Letitia. Anna Fendi ha fatto gli onori di casa, entusiasta della manifestazione: “Ho sposato questo progetto perché credo possa essere un evento di successo per Roma. Essere la madrina di questa manifestazione mi rende orgogliosa, la presenza e la condivisione tra imprenditoria e istituzioni è fondamentale per realizzare progetti in una città ricca di storia e tradizioni. Le auto storiche vincenti nel passato torneranno a risplendere in una cornice di rara bellezza.”

“Sono orgoglioso di portare a Roma questa prima edizione – sottolinea Stefano Pandolfi, Presidente di Orgoglio Motoristico Romano – e vorrei che diventasse un punto di contatto e di incontro tra il passato e il futuro, per dare nuovo lustro allo sport motoristico italiano”.

Soddisfatto Mariano Angelucci Presidente Commissione Turismo, Moda, Grandi Eventi, Relazioni Internazionali e Rapporti con le Istituzioni Religiose: “Sarà un evento aperto a tutta la cittadinanza oltreché ai numerosi turisti presenti in questo periodo, e sarà un evento che riporta Roma al centro del motorismo mondiale: uno spettacolo grandioso in cornici straordinarie della nostra Città. E siamo orgogliosi di averlo organizzato insieme all’Associazione “Orgoglio motoristico romano”. “Inoltre, con l’approvazione della mozione per la Settimana del Motorismo romano – sottolinea Angelucci - l’evento di questo weekend sarà soltanto il primo di tanti che riguardano la Città: siamo sempre al lavoro e ci impegnano per rilanciare l’immagine della Capitale, e per dimostrare che Roma può avere una vasta programmazione e attirare turisti con una grande programmazione di eventi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 16:13

