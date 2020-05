Domani serata delle All stars racing night: i campioni dello sport si sfidano nel Mondiale GT su web

La febbre dei motori virtuali ha colpito tutti, non solo i piloti reali. Dagli attori ai calciatori, in questo periodo di quarantena forzata per l’emergenza Covid-19, in tanti si sono messi in gioco (in tutti i sensi) con le due e quattro ruote virtuali. E domani, mercoledì 6 maggio, sarà un giorno davvero speciale. In programma infatti alle 21 su Sky Sport (canale 207) la “All stars racing night”, che vedrà la partecipazione di tanti big dello sport, che si cimenteranno con le macchine del Mondiale GT.

Lo scenario prescelto, neanche a dirlo, quello di una pista italiana, tra le più amate, soprattutto dai piloti MotoGP, il circuito di Misano, sulla riviera romagnola. A sfidarsi però non solo i piloti di F1 e del Motomondiale, ma anche calciatori italiani e internazionali. Il favorito d’obbligo il ferrarista Charles Leclerc, grande mattatore delle tappe virtuali del Circus della F1 in queste settimane. Il primo sfidante però sarà niente di meno che il 9 volte campione del mondo Valentino Rossi, che continua a preferire le quattro alle due ruote in questo periodo. Tanti gli outsider, a partire dal pilota Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, dai motociclisti Francesco Bagnaia e Mattia Pasini, oltre a due bomber veri, quelli di Barcellona e Lazio Antoine Griezmann e Ciro Immobile. Ma ci saranno anche il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e il difensore del Milan Alessio Romagnoli, sempre molto attivi con i videogiochi di motori. A raccontare questo inedito gran premio saranno le due voci più popolari del motorsport: quella della Formula 1 Carlo Vanzini, che per la prima volta sarà al commento insieme a Guido Meda. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 19:24

