Ciao Sabia, quel record italiano sugli 800 te lo consegneremo ad honorem

Caro Donato, te lo regaliamo noi quel record. Noi appassionati, tifosi, sportivi di tante generazioni. Noi che volevamo, con tutto l’entusiasmo dei vent’anni, che tu, ragazzo del Sud, come Pietro Paolo Mennea, come l’altro ragazzo de Sud, quello di Calabria, l’eroico Panetta, battessi quel primato italiano degli 800 metri caro ai nostri genitori, alle generazioni di sportivi prima di noi. Noi volevamo che tu battessi quel tempo che fu primato mondiale: 1’43”7 di Marcello Fiasconaro. E ci andavi vicino, ti mancava un soffio di vento, una spinta, un pizzico di fortuna: 1’43”88, praticamente nulla. Un tempone negli anni 80, nei tuoi anni 80 (e in fondo anche i nostri), un tempone anche adesso. A 56 anni te ne vai colpito dal virus, tanto per ricordare a tutti che abbassare la guardia ora, sottostimare, distrarsi, lasciar correre, sarebbe una follia. Ma sappi che noi appassionati Donato Sabia da Potenza non lo dimentichiamo: abbiamo fatto notti davanti a una tv a colori o bianco e nero, ti abbiamo aspettato nella finale olimpica di Los Angeles 1984 ed eravamo ancora studenti; ti abbiamo aspettato nella notte italiana di quando correvi a Seoul l’altra finale olimpica, sempre negli 800, ed eravamo già giornalisti. L’atletica italiana, lo sport italiano e mondiale perdono uno splendido atleta e un uomo grande e vero. Ciao Donato, quel record italiano degli 800 metri mai battuto te lo conserviamo noi, te lo consegneremo ad honorem, perché te lo sei meritato mille volte ancora… Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 11:45

