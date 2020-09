Golden Gala, Duplantis vola: record del mondo nell'asta con 6.15. Crippa show sui 3mila

Il primatista mondiale Armand Duplantis supera anche il record all'aperto nel salto con l'asta. Al Golden Gala in corso a Roma, lo svedese ha superato il primato di Sergey Bubka che resisteva dal 1994 saltando all'altezza di 6.15, un centimetro in più dello 'zar volantè, al quale apparteneva anche il record del meeting stabilito nel 1984.



Dopo il record nei 10.000 e quello nei 5.000 stabilito a Ostrava, Yeman Crippa incanta anche l'Olimpico e al Golden Gala con 7'38«27 si prende anche il primato italiano nei 3.000 metri. Il precedente record italiano apparteneva a Gennaro Di Napoli con 7'39»54 e resisteva dal 1996. In apertura di manifestazione, l'azzurro della Polizia aveva ricevuto anche i complimenti e gli auguri da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 21:35

