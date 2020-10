ASICS annuncia la prima edizione di ASICS World Ekiden 2020: maratona a staffetta in tutto il mondo

ASICS annuncia la prima edizione di ASICS World Ekiden 2020: la nuova sfida a squadre che vedrà team, composti da sei persone, provenienti da tutto il mondo riunirsi per completare una maratona a staffetta. Ispirata da un secolo di cultura podistica giapponese, la gara sarà divisa in sei tappe di distanze variabili, rendendo questa esperienza adatta a tutti i runner, qualunque sia il livello di partenza e il ritmo di corsa.

L'ASICS World Ekiden 2020 combinerà il meglio delle corse reali e virtuali grazie ad una nuova piattaforma di gara che utilizza sia Race Roster che Runkeeper. L’avanzamento del team e i suoi progressi sono registrati in tempo reale con i dispositivi Apple Watch, Garmin o Fitbit, e sarà disponibile il posizionamento nelle classifiche online e l’esperienza audio personalizzata in gara. I partecipanti sperimenteranno l'emozione, la connessione e la motivazione della competizione a squadre: non importa quanto distanti siano tra loro. Alla fine di ogni tappa i runner potranno passarsi il loro tasuki digitale, la fascia di tessuto utilizzata nei tradizionali Ekiden giapponesi. Riunire le persone quando sono lontane Il lancio dell'ASICS World Ekiden 2020 è una risposta ai risultati della ricerca globale condotta da ASICS sulle esigenze sempre mutevoli dei corridori e degli appassionati di sport in tutto il mondo.

La ricerca, che ha preso il via subito dopo l'inizio della pandemia, rivela che il 42% delle persone che si allenano regolarmente a livello globale hanno difficoltà a rimanere motivati, in quanto non hanno un obiettivo da perseguire al momento. Allo stesso tempo, tre su quattro (74% a livello globale) di coloro che praticano sport di squadra dicono che l'esercizio fisico è più piacevole con amici e compagni di team e due terzi (67% a livello globale) sentono la mancanza della competizione. La metà (50% a livello globale) afferma addirittura che il proprio benessere mentale è stato influenzato negativamente dall'essere stato disconnesso e lontano dai compagni di squadra. Attraverso l'ASICS World Ekiden 2020, ASICS mira quindi ad aiutare le persone a rinnovare le connessioni tra loro, a godere dei benefici mentali e fisici della competizione di squadra e ad aumentare la passione comune per lo sport e l'esercizio fisico con un obiettivo condiviso.

Yasuhito Hirota, President & Chief Operating Officier ASICS, afferma: "Può essere ispirato da uno dei formati di gara più famosi del Giappone, ma l'ASICS World Ekiden 2020 è davvero un evento come nessun altro. Sappiamo che alle persone manca la motivazione e la connessione che ricevono dallo sport di Team, quindi vogliamo dare loro un modo per allenarsi e competere insieme nel perseguimento di un obiettivo condiviso. Nel vero spirito degli Ekiden, chiunque può partecipare e nessuno correrà da solo".

Per supportare le squadre a dare il meglio di sé nell'evento, ASICS offre loro l'accesso gratuito a una varietà di servizi per prepararsi alla gara, tra cui allenamenti, coaching e consigli di esperti. Yasuhito Hirota aggiunge: "In ASICS, ascoltare i runner di tutti i livelli e capire le loro esigenze, che sono in continuo cambiamento, è al centro di tutto ciò che facciamo. In questo momento, ciò significa aiutare a ritrovare i benefici mentali, fisici e sociali che derivano dallo sport di squadra. E mentre la vita continua a cambiare e ad avanzare, noi continueremo con l’innovazione di nuovi prodotti, servizi ed eventi che offrano le esperienze che la gente desidera".

ASICS World Ekiden 2020 è aperto a tutti, con distanze che coinvolgono runner di qualsiasi livello. Per partecipare, è possibile iscriversi gratuitamente dal 1 ° ottobre 2020, utilizzando Runkeeper o l'hub ASICS. Le squadre dovranno completare la loro staffetta tra l'11 e il 22 novembre 2020. Per i consigli degli esperti, i piani di allenamento e le ultime notizie e informazioni sull'ASICS World Ekiden 2020, seguite #ASICSWorldEkiden o visitate il sito http://asics.com/mk/asics-world-ekiden.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA