“Sollevare" un milione di menti attraverso lo sport: il progetto di Asics

ASICS invita il mondo intero a far parte della primissima ricerca live globale riguardo al potere benefico dello sport, in grado di spronare le menti e garantire un impatto positivo sul benessere di tutti. L’azienda giapponese esorta così le persone a muoversi, diventando per la prima volta protagoniste di uno studio sul beneficio che lo sport ha non solo sulla loro psiche, ma anche sulle loro città e nazioni. Partendo da questo obiettivo, ASICS comincerà da oggi, in occasione del Global Running Day 2021, a sollevare un milione di menti in tutto il mondo. Il Mind UplifterTM ASICS è accanto agli sportivi di tutti i giorni, gli “everyday athletes”, provenienti da ogni parte del mondo, e nell’osservare direttamente l’impatto che il movimento ha sulle loro menti.

Attraverso una tecnologia di scannerizzazione facciale e ai dati forniti dagli utenti stessi, le persone potranno comprendere l’impatto dello sport sulle loro menti, il tutto grazie a dieci metriche emotive e cognitive – come sicurezza, positività, calma e concentrazione – utili ad osservare come sport diversi siano in grado di condizionare ciò che sentiamo e pensiamo. La ricerca Uplifting Minds Tutti i dati raccolti verranno utilizzati in funzione di uno studio globale: le informazioni di ogni singola “Mente sollevata” verranno raccolte e trasformate in una vera e propria mappa dinamica e interattiva – la Mind Uplift Map.

Questo strumento sarà in grado di quantificare l’impatto positivo che lo sport ha all’interno delle singole città e di ogni nazione, dando infine una panoramica generale di tutto il mondo. Attraverso questo studio live, ASICS approfondirà il legame tra corpo e mente su scala globale, rafforzando la sua filosofia riguardo la capacità dello sport di sollevare le menti di tutto il mondo. Yasuhito Hirota, Presidente e Amministratore Delegato di ASICS, dichiara “Mentre affrontiamo un mondo molto cambiato sulla scia della pandemia, il potere edificante dello sport è rimasto una costante. Ecco perché la nostra grande ambizione è quella di permettere a quante più persone possibili di sperimentare i benefici che il movimento ha sul corpo e la mente. Chiunque nel corso dell’anno parteciperà a uno dei tanti tra i nostri eventi e attività, contribuirà a questa importantissima ricerca, fondamentale per comprendere ulteriormente l'effetto che lo sport ha sulla mente. In questo modo continueremo a trovare nuovi modi per garantire a tutti benefici per il prossimo anno e per il futuro.”



Sostenuto dalla Scienza

Prima del lancio della ricerca, ASICS, supportata da esperti di fama mondiale, ha condotto negli ultimi sei mesi degli studi su un gruppo ristretto di atleti, per indagare l’impatto dell’attività sportiva sulla mente.



Lo studio preliminare è stato sviluppato da EMOTIV, un’azienda di bioinformatica con sede a San Francisco e guidata dal Dr. Brendon Stubbs, leading exercise and mental health researcher al King’s College di Londra. Lo studio ha utilizzato una combinazione di dati derivati da elettroencefalogrammi (EEG) e dalla raccolta di risposte a sondaggi, tutte informazioni che hanno portato alla definizione di come la corsa abbia un impatto positivo sulla nostra mente. Su un campione di 45 atleti d’élite, sono state analizzate delle metriche cognitive ed emotive, compreso il senso di soddisfazione (il 14,4% in media rileva un aumento instantaneo dopo l’attività), l’energia (9,7%) e il relax (13,3%)*. - su un campione di 42 atleti d'élite e non professionisti.



ASICS utilizzerà i risultati di questo studio per il rilascio della ricerca su scala globale, permettendo agli atleti e a tutti gli sportivi di tutto il mondo di sperimentare e vedere in prima persona l’impatto del movimento sulla loro mente, relativamente a uno dei 25 sport disponibili.



Il Dr. Stubbs ha commentato: “I risultati preliminari della ricerca hanno delineato il forte impatto che qualcosa di semplice come una corsa di 20 minuti può avere sulle nostre menti. L’attività fisica svolge un ruolo prezioso nel mantenimento della nostra salute mentale e del nostro benessere fisico, ed è importantissimo che le persone siano in grado di vedere e comprendere il legame positivo che lega mente e corpo. Il sistema innovativo che stiamo utilizzando, ricco di dati EEG, convalida il Mind Uplifter™, strumento che permetterà a tutte le persone di comprendere questa ricerca, misurando in modo scientifico e affidabile l’impatto dello sport. La nostra ambizione è quella di ispirare quante più persone possibili a muovere la mente, registrando i benefici cognitivi ed emotivi fondamentali per tutti."



Sollevare un Milione di Menti

ASICS invita tutte le persone a sperimentare il potere dello sport sul benessere mentale e si prepone di muovere un milione di menti. L’azienda giapponese, in occasione della Global Running Day 2021, sfida infatti gli sportivi di tutto il mondo ad utilizzare Mind Uplifter™, fotografando il proprio volto prima e dopo l’attività e condividendo i risultati ottenuti suoi social, utilizzando l’hashtag #UpliftingMinds.



Per ogni Mind Uplift condiviso con #UpliftingMinds, ASICS raccoglierà fondi per l’associazione benefica Mind, aiutando così tutte le persone che hanno bisogno di un supporto per la propria salute mentale.



ASICS sosterrà una serie di eventi legati alla campagna Uplifting Minds durante il corso dell’anno, così da incoraggiare un’ampia partecipazione e provare il potere dello sport sulla mente. Il primo di questi eventi sarà la 10 km di Londra, il 25 luglio 2021.



Fai parte del Movimento

Per essere coinvolto e far parte di questo studio globale:

VAI su asics.com/uplift per catturare il tuo Mind Uplift.

SCANNERIZZA il tuo volto e leggi il tuo stato emotivo.

RISPONDI alle domande per misurare le tue funzionalità cerebrali.

COMPLETA almeno 20 minuti di esercizio fisico per avere un beneficio sulla tua mente.

RIPETI gli step 2 e 3.

OTTIENI i risultati del tuo Mind Uplift e CONDIVIDILI sui tuoi canali social, usando l’hashtag #UpliftingMinds

VEDI come i tuoi risultati hanno contribuito alla World Uplift Map (disponibile dal 1 luglio).



Per scoprire di più sulla missione di ASICS di raggiungere un milione di menti sollevate, visita: minduplifter.asics.com.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA