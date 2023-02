Running, il test per misurare la scarpa più confortevole di sempre: vince Asics Gel Nimbus 25

Asics ha presentato a Milano, con un evento a cui ha partecipato anche il campione olimpico di maratona Stefano Baldini, la nuova GEL-NIMBUS 25, la scarpa da running più confortevole di sempre, progettata per aiutare tutti i podisti a sperimentare il potere edificante che la corsa ha su corpo e mente. Classificata dagli sportivi come le numero 1 in termini di comfort in un test indipendente condotto da The Biomechanics Lab in Sud Australia, arrivata alla sua venticinquesima edizione, offre una maggiore ammortizzazione e atterraggi più controllati per un'esperienza di corsa più comoda.

La calzatura è dotata della nuova PureGEL, tecnologia più soft rispetto alla precedente GEL, per garantire gli atterraggi più morbidi di sempre. La tecnologia PureGEL, non visibile dall'esterno, è strategicamente integrata nell'intersuola per garantire un maggiore assorbimento degli urti e permettere transizioni più fluide. Progettata per offrire un miglior comfort sotto il piede, la scarpa è dotata della nuova ammortizzazione FF BLAST PLUS ECO, leggera ed energetica, con il 20% di schiuma in più rispetto alle versioni precedenti. La schiuma è realizzata con almeno il 20% di materiale a base biologica proveniente da fonti rinnovabili, come gli scarti della lavorazione delle casse di zucchero. La nuova struttura in maglia morbida, traspirante ed elastica della linguetta e del collarino facilita il fitting e la calzata, rendendo questa scarpa da running un'estensione del piede stesso e garantendo un passo più confortevole e fluido.

Laura Bolgen, Senior Manager Global Product Line, Performance Running Footwear di ASICS, ha dichiarato: "Seguendo l’ASICS design philosophy, facciamo testare le scarpe agli atleti, conduciamo ricerche biomeccaniche, utilizziamo metodi sostenibili e abbiamo decenni di lavorazioni artigianali alle spalle, per creare prodotti che siano perfetti sia per il corpo che per la mente. Per lo sviluppo di GEL-NIMBUS™ 25 abbiamo puntato molto in alto. Sapevamo che il nostro ambizioso obiettivo di "creare la scarpa da corsa più confortevole" avrebbe richiesto un lavoro di progettazione e sviluppo ancora maggiore, oltre a test interni ed esterni e al gradimento da parte dei consumatori. Come team, siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare in oltre 18 mesi di instancabili lavori di sviluppo. Ci auguriamo che ogni runner senta la differenza che questo modello GEL-NIMBUS, dal comfort unico, ha da offrire".

ASICS Global ha commissionato al dottor Chris Bishop PhD del The Biomechanics Lab in Sud Australia la progettazione e la realizzazione di uno studio indipendente per confrontare il comfort della nuova scarpa GEL-NIMBUS 25 con quello di tre scarpe leader della concorrenza e della precedente GEL-NIMBUS 24.

Lo studio è stato condotto seguendo tre domande guida, tra cui la più importante: GEL-NIMBUS 25 è la scarpa da corsa più confortevole rispetto alle quattro usate nel confronto? 100 runner (52 uomini, 48 donne) sono stati reclutati per questo studio che si è svolto nell'arco di otto settimane. I partecipanti hanno corso con tutte e cinque le paia di scarpe, rese completamente irriconoscibili in modo da non avere pregiudizi legati al marchio o al design. I partecipanti al test hanno corso su un tapis roulant a un'andatura di 10 km/ora per tre minuti per valutare il comfort sulla base di vari criteri legati al comfort, tra cui l'ammortizzazione del tallone e quella dell'avampiede, la stabilità della scarpa e la flessibilità dell'avampiede.

È stata condotta un'analisi statistica dei risultati indipendente utilizzando tre diversi modelli di misurazione. I risultati sono stati chiari: GEL-NIMBUS 25 è stata classificata come la numero uno in termini di comfort. Il dottor Chris Bishop PhD, podologo e ricercatore aggiunto presso la University of South Australia, ha spiegato: "Il comfort è un fattore di percezione, quindi non una variabile biomeccanica, e non è uguale per ogni individuo. Tuttavia, i risultati di questo studio sono stati incisivi: la GEL-NIMBUS 25 è risultata statisticamente la scarpa da corsa più confortevole tra quelle testate".

