Anzani in lacrime, con la figlioletta in braccio, dedica la vittoria dell'Italvolley allo zio scomparso. E il web si commuove

Fiumi di lacrime per la video intervista andata in onda in diretta ieri sera su Rai1 e Rai2 dopo la vittoria della Nazionale italiana ai Mondiali di pallavolo. Il giocatore Simone Anzani è stato intervistato dalla giornalista Simona Rolandi, e si è mostrato commosso, in lacrime, con in braccio la figlioletta Viola che dolcemente provava a toccare il microfono della giornalista.

La dedica allo zio scomparso

Il primo pensiero di Anzani è andato allo zio, scomparso tre giorni prima dell’inizio del Mondiale, a cui Simone era molto legato e che ha voluto ricordare alzando il dito e puntandolo verso il cielo.

Anzani non ha trattenuto la commozione e con lui gli utenti delle piattaforme social, che hanno riempito di dediche i post rivolti al giocatore della nazionale. «Questa scena mi ha devastato il cuore», hanno scritto molti utenti di Twitter.

SIMO ANZANI CON LA FIGLIA DOVETE RACCOGLIERMI#ItaliaPolonia pic.twitter.com/9xjeJ5zbix — morgana (@btwitsmorgana) September 11, 2022

Ma quanto è tenero Anzani? Con la figlia in braccio che dice di aver promesso alla zio di vincere#ItaliaPolonia pic.twitter.com/L4UMvOq5mF — Alessia 🐘 (@bleualevres) September 11, 2022

Anzani con la figlia in braccio, che si emoziona mentre parla di suo zio ❤😭#campionidelmondo #italvolley pic.twitter.com/hmpVDHFQZ2 — CLOWNINGAROUND🎪😏🥴 (@itsme_thecircus) September 11, 2022

oddio è passato anzani con la figlia in braccio#MWCH2022 #ItaliaSlovenia pic.twitter.com/BcVdi0B2fu — vì | SIAMO SUL TETTO DEL MONDO 🏐🥇🇮🇹 (@vicsheretoo) September 10, 2022

Anzani con la figlia in braccio ora piango sul serio pic.twitter.com/7JhM5xF0eC — Liddell with a double L 🐼 (@samcrogal) September 11, 2022

