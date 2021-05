Antilai e Pesto sono i vincitori del Red Bull BC One Italy Cypher 2021

Si è svolta all’Alcatraz di Milano, la battle di breaking più famosa d’Italia, dove 24 breaker tra b-girl e b-boy, si sono sfidati con passione, dedizione, adrenalina e creatività per avere la possibilità di rappresentare il nostro Paese alla 18esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, a Gdańsk, in Polonia, il 5 e 6 Novembre 2021. Compito fondamentale quello della giuria, composta da Bboy Junior (Red Bull BC One All Stars), Bgirl Jazzy Jes e Bboy Yaio, che dopo aver osservato attentamente tutti gli sfidanti, ha scelto la b-girl e il b-boy più meritevoli della vittoria. A trionfare sono stati loro, Anti e Pesto: i due talenti che hanno sfidato tutti i loro avversari uno ad uno, diventando così i vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy 2021.

ANTILAI SANDRINI a.k.a. ANTILAI

B-girl Livornese di 23 anni che inizia la sua formazione sportiva atleta di ginnastica artistica e Cheerleading a livello agonistico. Muove i primi passi nel mondo del breaking nel 2010 sotto la guida di Alberto Pelus a.k.a. Bboy Laced e 5 anni dopo entrerà a far parte della Crew InfilaSkills. Appassionandosi sempre di più al Breaking ha avuto la possibilità di studiare con grandi esponenti mondiali come Mr. Wiggles e Pepito ai quali si è ispirata e con i quali ha potuto capire in modo più approfondito la cultura Hip Hop. Nel 2021 entra a far parte della Crew Rocking Sample e si qualifica per i mondiali WDSF in Cina. Ha raggiunto ottimi piazzamenti nei Contest di livello Europeo come l'Unbreakable, il Concrete Jam e il Break the Floor e ora è pronta per rappresentare l’Italia alla World Final in Polonia.

STEFANO BELTRAME a.k.a. PESTO

Stefano Beltrame aka Bboy Pesto, classe ’97 originario di Savona. Inizia a muovere i primi passi proprio nella sua città natale, ma decide di trasferirsi a Milano nel 2013 dove inizia a studiare diversi stili tra cui house, hip-hop e contemporaneo. Nel 2016 conosce i Bandits Crew e, dopo allenamenti e collaborazioni con loro, entra a far parte ufficialmente della crew nel Novembre del 2017. Da membro ufficiale dei Bandits B-boy, Pesto ha partecipato e vinto a numerose battle in tutta Europa - Seven to Smoke al break trough, Skillz on the floor e Ironman Battle - portando a casa molte vittorie, come quella di ieri sera e ora ha un solo obiettivo: vincere la World Final.

Per rivivere la grande emozione del Red Bull BC One Italy Cypher puoi vedere in VOD l’evento sui canali Facebook e YouTube ufficiali di Red Bull.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 17:55

