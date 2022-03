Calcio Antico Romano rinasce sabato allo Stadio dei Marmi: sarà l'anteprima di Italia-Scozia di rugby

L'idea è suggestiva, dal Colosseo allo Stadio dei Marmi al Foro Italico. Lo sport e la cultura si fondono per dare vita a una esibizione di Calcio Antico Romano, il suggestivo e fascinoso Harpastum, una delle discipline più seguite e praticate dalle legioni, al tempo dell’Impero Romano di oltre duemila anni fa e che il Gruppo Storico Romano ha fatto rinascere assieme alla Legio XI, in una rievocazione bellissima e particolare.

L’appuntamento è per sabato prossimo, alle ore 12 allo Stadio dei Marmi, prima della partita di rugby all’Olimpico, tra Italia e Scozia per il Sei Nazioni. L’evento nasce in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e chi ha acquistato il biglietto per la sfida degli azzurri della palla ovale, potrà assistere anche allo storico ritorno del Calcio Antico nella Capitale.



Andrà in scena un’esibizione di circa 40’ tra due rappresentative della Legio XI, la prima e unica squadra romana di Calcio Antico, impegnata nel campionato italiano della Lega Harpastum nazionale, disciplina in corso di riconoscimento dal Coni, e che è di fatto la vera antenata del gioco del rugby.



«L’Harpastum ha molte similitudini con il rugby, si gioca in quindici – spiega Pierluigi Gentile, ex giocatore di rugby e presidente della Legio XI, oltre che della Lega rugby a 13 della Fir –. Ovviamente anche per noi è fondamentale il rispetto delle regole, proprio per via dei contatti in campo; solo i cinque giocatori con le fasciature devono sempre accettare l’ingaggio con gli avversari, a mani chiuse; gli altri no, ma possono fare placcaggi. Dal punto di vista tecnico occorrono capacità relative al gioco di squadra, come le tecniche di gioco aperto, ma anche saper affrontare con correttezza i contatti con l’avversario. In questo evento culturale e sportivo, rivolto alle famiglie, i contatti saranno comunque solo di lotta o scambi a mano aperta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 06:41

