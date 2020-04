Andrea Giani: «Battiamo questo virus e ripartiamo»

Ha vestito 474 volte la maglia azzurra, record di sempre al maschile per tutti gli sport. Era il bimbo della generazione di fenomeni che con Julio Velasco portò la pallavolo italiana in cima al mondo. Oggi Andrea Giani, allenatore di Modena e ct della Germania, compie 50 anni.

Sarebbe stato un compleanno in piena serie di semifinale playoff in campionato. E invece?

«E invece c'è questo virus che reca danni a tutto e a tutti. Sentiamo di 500 morti tutti i giorni, siamo ancora chiusi e c'è paura. Non poter disputare i playoff mi manca dentro: sarebbe stato un sogno poi giocarli proprio a Modena, dove l'atmosfera è straordinaria».

La stagione del volley è stata annullata. Cosa ne pensa?

«Penso si dovesse provare a terminare, dopo la fine dell'emergenza, almeno la regular season, per giungere ad una classifica veritiera. Scudetto eccezionalmente dopo la regular season? Ma certo. Probabilmente lo avrebbe conquistato Civitanova, con merito».

Federica Pellegrini ha ricordato che non si dovrebbe parlare solo della ripartenza del calcio.

«Lo sport di base per un Paese è una questione sociale e sarebbe un disastro se davvero tanti impianti sportivi fossero costretti a chiudere. Bisogna far sopravvivere le società amatoriali. Poi c'è lo sport professionistico, che ha un'altra valenza. Diverso ancora è il discorso del calcio, che sposta volumi d'affari ben diversi da quelli di altre discipline. Se si parla di grandi aziende che devono ripartire, il calcio è da equiparare a questo».

Quanto lo sport, non solo il volley, perde a porte chiuse?

«Il nostro spettacolo è per chi ci viene a vedere. Però ci sono delle priorità, per esempio le scuole. Si sente che potrebbero non riaprire a settembre. In Germania e nel Nord Europa lo hanno già fatto o si apprestano a farlo, pur con precauzioni. Spero che a settembre le scuole possano riaprire in sicurezza e che a seguire avvenga lo stesso per gli altri luoghi di aggregazione e per quelli sportivi. Spero che sapremo sfruttare quello che ci sta capitando per essere pronti».

La partita più bella della sua carriera? E la più brutta?

«La più amara è stata la finale delle Olimpiadi di Atlanta 1996 (persa 3-2, 17-15 al quinto set, contro l'Olanda, ndr). La più bella? A 20 anni, nel 1990, ho vinto scudetto e Mondiale, ma dico la finale del nostro terzo Mondiale consecutivo, nel 1998, apprezzata più intensamente con la maturità».



