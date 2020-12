Torna il Grande Volley in tv con le italiane di Champions League tutte in campo su Sky Sport. A dicembre tornei e coppe europee anche di pallanuoto, pallamano, padel, rugby e lotta

Non solo calcio, come tradizione, ma tanto spazio agli altri sport su Sky Sport a dicembre. Domani al via la grande novità della CEV Champions League maschile e femminile di pallavolo, con 8 club italiani in campo (4 maschili: Sir Sicoma Monini Perugia, Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena e Itas Trentino; e 4 femminili: Savino Del Bene Scandicci, Unet e-work Busto Arsizio, Carraro Imoco Conegliano e Igor Volley Novara). Tra i match della prima giornata in onda, anche il derby italiano tra Civitanova e Perugia. A seguire, dal 10 dicembre, altra novidà con la disciplina emergente del padel, con la fase finale dell’Estrella Damm Master Final di Minorca, e poi dal 17 dicembre con le Cupra FIP Finals di Cagliari. Tanto spazio anche dedicato al rugby: dall’11 dicembre Sky seguirà le due competizioni più importanti e prestigiose del Vecchio Continente, la Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup, che vedranno impegnate anche due squadre italiane, Zebre Parma e Benetton Treviso. Per ogni fine settimana, ben 5 partite in onda su Sky: 3 di Champions Cup e le 2 di Challenge Cup con in campo i club italiani. Senza dimenticare la disciplina olimpica della lotta con gli incontri della World Cup di Belgrado dal 13 al 18 dicembre, con la Nazionale italiana tra le grandi protagoniste. Oltre alla pallanuoto, con i match della LEN Champions League, dai turni di qualificazione, e con la pallamano, con tanti eventi europei e mondiali; Sky Spor trasmetterà, infatti, le semifinali e le finali del Campionato Europeo femminile (18 e 20 dicembre) e la Final4 della Champions League maschile (28 e 29 dicembre). E a gennaio si ricomincia, con un calendario degli altri sport altrettanto ricco.

