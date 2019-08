Apnea: incredibile record mondiale a -112 metri della romana Alessia Zecchini nel mare dei Caraibi. E da domani via il Mondiale

La campionessa romana scende fino a -112 metri nel mare di Roatan (Honduras), durante la Caribbean cup, nella gara internazionale che precede il campionato mondiale che inizia domani. Si tratta di un’impresa storica, se si considera che la ventisettenne azzurra aveva come primato in apnea assetto costante con monopinna (già record mondiale nel 2018 a Kas in Turchia) la misura di -107 metri. “Un tuffo difficile, c’era corrente, un tuffo lunghissimo, ma sono riuscita a realizzare un’impresa davvero notevole. Adesso posso pensare al Mondiale serena e andare alla conquista delle medaglie più che dei record mondiali”, ha detto Alessia, subito dopo l’incredibile prova da record.La sub romana ha tolto il record alla slovena Alenka Artnik, che proprio domenica era arrivata fino a -111 metri. Una sfida incredibile tra le due campionesse, ma con Alessia che si conferma la prima Regina degli Abissi. In apnea, nella specialità assetto costante senza attrezzi due giorni fa Alessia aveva già realizzato una prima impresa, conquistato il record mondiale a 73 metri, confermando di essere in condizione atletica eccezionale e battendo il suo precedente primato del 1928 a -70 metri. Infine, in apnea free immersion Alessia Zecchini vanta un record tricolore di 94 metri; anche in questa specialità, come nelle altre due precedenti, l’azzurra punterà all’oro mondiale nel mare dei Caraibi. Questo il programma del Mondiale. Organizzato dal Roatan Freediving School & Training Center, il campionato iridato includerà quattro specialità: assetto costante con monopinna, assetto costante con pinne, assetto costante senza attrezzi e free immersion. La prima finale in programma sarà quella di assetto costante senza attrezzi, fissata per domani, seguita da quella di assetto costante con monopinna, in programma giovedì prossimo, in entrambe le gare la Zecchini punta all’oro. Poi, sarà il turno della finale di assetto costante con pinne, calendarizzata per il 10 agosto, e, infine, di quella di free immersion, fissata per l’11 agosto con ancora la Zecchini a caccia di medaglie.