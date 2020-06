Auguri mitico Ago, da un equivoco è nata la sua leggenda in moto

Sono 123 gare vinte su 190, 15 campionati mondiali in 13 stagioni, che lo rendono ancora il pilota più titolato nella storia del motomondiale. Un mito delle due ruote. Parliamo di Giacomo Agostini, che si racconta nel giorno dei suoi 78 anni.

Una leggenda che però rischiava di non nascere. Suo padre la voleva ragioniere, ma un equivoco le ha permesso di cominciare a correre:

“Devo tutto a un notaio, amico di mio padre. Mi vide triste e mi chiese il perché. Io gli dissi che volevo correre e allora convinse mio padre a lasciarmi andare e a firmare il permesso. Ma lui aveva capito che volessi correre in bicicletta e non con le moto. Ma ormai la firma c’era e io sono scappato subito a fare la licenza”.

Tutto cominciò con una Morini 175 Settebello:

“La comprai a rate. Subito la prima gara sono arrivato secondo su quaranta partecipanti, con meccanico il panettiere del paese che neanche sapeva cosa fossero le candele”.

Prima le vittorie nelle cronoscalate, poi la pista vera e propria. C’è una vittoria che ricorda di più?

“La prima con la mia moto privata alla Bologna-San Luca, ho battuto tutti i piloti ufficiali. E poi la vittoria del campionato del mondo 1966 a Monza, davanti a 130mila persone”.

E’ stato l’unico pilota italiano a vincere la 200 Miglia di Daytona, battendo Kenny Roberts che non fu molto gentile con lei:

“All’arrivo la General Motors mi diede una Chevrolet bianca con scritto ‘13 volte campione del mondo’. E Kenny non lo gradì molto, tanto che ai giornalisti disse che era lui il campione e non io. La gara è stata durissima. Al via andai subito in testa, ma a metà gara mi stavo ritirando perché non ce la facevo più, ero disidratato. Ma tanti tifosi erano venuti a vedermi lì dall’Italia e dall’Europa, quindi ho detto ‘Che figura ci faccio a fermarmi?’. Quell’attimo mi ha dato la forza per continuare e vincere. Ai box poi mi hanno dovuto fare una flebo. E mentre andavo sul podio, l’ho incrociato e gli ho detto ‘Probabilmente oggi avrai capito chi è il campione del mondo’”.

Due campionati con la Yamaha ma 13 con la Mv Agusta. Un legame tutto italiano ancora famoso:

“E’ stata dura lasciare la Mv, perché lasciavo la mia famiglia. E’ stato un grande sacrificio ma anche un grande rischio ma sono contento di averlo fatto, anche se la MV è stata il mio grande amore. Ma ho capito che se volevo continuare e vincere, dovevo cambiare.”.

Ha vissuto un’epoca piena di campioni. Quale il più duro?

“Mike Hailwood, ho dovuto dare il 110% per stargli davanti. Ma ricordo con piacere anche Pasolini, è stato il mio primo vero avversario”.

Da luglio la MotoGP torna a correre. Che dobbiamo aspettarci?

“Sarò molto combattuto, abbiamo diversi piloti in forma, soprattutto la Yamaha co Vinales e Quartararo, ma Marquez rimane l’uomo da battere”.

E Valentino Rossi?

“Uno che ha dato al suo pubblico vittorie tutte le domeniche e oggi non lo fa più è triste. Vale però è ancora innamorato di questo sport, si sente competitivo. Se se la sente, deve continuare. Ma non deve accontentarsi di un risultato positivo. Quest’anno poi la Yamaha è migliorata, magari può pensare a qualcosa d’importante”. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 07:00

